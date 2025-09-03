Die Schweizer U21-Nati will an die EM-Endrunde. Mithelfen soll dabei auch der ehemalige Nati-Goalie Diego Benaglio.

Seit Montag hat Diego Benaglio einen neuen Job. Der ehemalige Schweizer Nati-Goalie hat seinen Posten als Sportkoordinator bei der U21 angetreten. «Es geht darum, die Spieler zu betreuen und ihnen zu helfen, damit sie optimal performen können. Ich begleite sie auch ausserhalb der Nati-Zusammenzüge und bin im Austausch mit ihren Klubs», erklärt Benaglio kurz sein Wirken.

Der Zürcher ist prädestiniert für diese Position, hat er doch in seiner Jugend selber alle U-Nationalmannschaften durchlaufen. «Ich habe einiges erlebt, auch schwierige Situationen», meint der heute 41-Jährige.

Als Sportkoordinator ist Benaglio auch Bindeglied zum Fanionteam der Schweiz und steht in regelmässigem Austausch mit Trainer Murat Yakin und Direktor Pierluigi Tami. Denn auch die Interessen der U21 sollen gewahrt werden. «Wenn ein Spieler den Schritt früher als normal macht, müssen wir das in der U21 wieder kompensieren.»

Mit Senkrechtstarter Vogt

Zu den aktuellen Aushängeschildern des Teams gehören Stürmer Alessandro Vogt und Verteidiger Cyrill May, beide bereits Stammspieler beim FC St. Gallen. Vogt ist gar der Mann der Stunde in der Super League: Nach 5 Spielen stehen beim 20-Jährigen 5 Tore und 1 Assist zu Buche. Auch Basels Junior Zé, dem in bislang 3 Partien in der höchsten Liga 1 Tor gelang, gehört dem Kader an.

Benaglio zeigt sich erfreut: «Es passiert nicht häufig, dass man zu Beginn einer Kampagne schon Spieler hat, die in der Super League oder Challenge League bereits ihre Plätze gefunden haben.»

Auftakt in Tallinn

Für die U21 steht ab Freitag die nächste Kampagne an. Nach dem Verpassen der EM-Endrunde in diesem Jahr ist das neue Ziel die EURO 2027. Gemäss Benaglio dürfe man in der Qualifikation einen Fehler nicht machen: «Die auf dem Papier leichteren Gegner unterschätzen. Auch diese Erfahrung habe ich leider selber gemacht.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Auftakt in die EM-Qualifikation der Schweizer U21-Nati gegen Estland in Tallinn zeigen wir am Freitag ab 17:50 Uhr live im Stream in der SRF Sport App.

Der Gruppenfavorit ist für den 64-fachen Nati-Spieler schnell gefunden. «Die Franzosen sind auch in der Nachwuchs-Abteilung eine Top-Nation.» Daneben dürfte die Schweiz aber meistens die Favoritenrolle einnehmen, die weiteren Gegner heissen Färöer, Island, Luxemburg und Estland. Letztere Nation ist der erste Gegner am Freitag, die Schweizer Junioren reisen dafür nach Tallinn.

U21 EM-Quali 2027