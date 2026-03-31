Nach einem Unfall von Trainer Egemen Korkmaz musste das U21-Spiel Kroatien-Türkei unterbrochen werden.

Legende: Unschöne Bilder Egemen Korkmaz muss mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. imago images/Beautiful Sports

Ein Ausrutscher mit Folgen: Der Trainer der türkischen U21-Nationalmannschaft, Egemen Korkmaz, hat beim EM-Qualifikationsspiel in Kroatien nach einem Sturz das Bewusstsein verloren. Das Spiel wurde daraufhin unterbrochen. Der türkische Fussballverband TFF teilte mit, Korkmaz sei wieder bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der 43-Jährige hatte sich in der 34. Minute wegen der gelb-roten Karte gegen seinen Spieler Demir Ege Tıknaz beim Schiedsrichter beschwert und sei dann beim Ausziehen seiner Jacke laut türkischen Medienberichten zu Fall gekommen. Der Verband teilte mit, Korkmaz sei ausgerutscht und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Das Spiel in Osijek wurde nach fast zweistündiger Unterbrechung fortgesetzt und endete 3:0 für das Heimteam. Das Spiel hatte durchaus wegweisenden Charakter. Vor dem Anpfiff führte die Türkei die Gruppe an, Kroatien überflügelte nun den Kontrahenten. Nur der Sieger qualifiziert sich direkt für die EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien.