Die Schweizer U21-Nati bestreitet am Freitag das erste Heimspiel der EM-Qualifikation. Gegner Island steht bereits unter Druck.

Vor einem Monat hat die Schweizer U21-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation mit einem 2:0-Sieg in Tallinn lanciert. Das Resultat passte am Ende, spielerisch offenbarte das Team von Sascha Stauch aber vor allem defensiv noch einige Schwächen.

Im Heimspiel gegen Island am Freitag in Luzern steht die Verteidigung deshalb besonders im Fokus. Nicht nur, weil Senkrechtstarter Sascha Britschgi bei seiner Rückkehr in die Swissporarena zu seinem U21-Debüt kommen könnte, sondern auch, weil die Isländer wohl auf Sieg spielen werden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden EM-Qualifikationsspiele der U21-Nationalmannschaft im kommentierten Livestream in der SRF Sport App: Freitag, 10.10., 18:20 Uhr: Schweiz – Island

Dienstag, 14.10., 18:50 Uhr: Färöer – Schweiz

«Für sie ist es ein ‹Entweder-oder-Spiel›, sie können mit einer Niederlage nicht unbedingt leben. Defensiv wird uns alles abverlangt werden», blickt Stauch voraus. Island unterlag zum Auftakt den überraschenden Färingern und holte aus zwei Spielen erst einen Punkt. Auf die Färöer trifft die Schweiz dann am kommenden Dienstag.

Mit zwei Siegen würde sich die Nati eine optimale Ausgangslage für den Zusammenzug im November schaffen. Mit Frankreich wartet dann der eigentliche Gruppenfavorit.

Resultate