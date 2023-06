Es fehlte nicht viel und die Schweiz hätte an der U21-EM gegen Italien nach einem 0:3-Rückstand dank einer grandiosen 2. Halbzeit noch ein 3:3 erreicht. Darian Males vergab in der 74. Minute aber eine hochkarätige Gelegenheit.

Am Tag danach gibt der 22-Jährige unumwunden zu: «Es war eine einfache Chance, da stehe ich auch hin und sage: Die muss ich machen, da gibt's kein Wenn und Aber.» Males wisse aber um seine Fähigkeiten, «von 10 Schüssen verwerte ich deren 9. Dass es ausgerechnet in diesem Spiel nicht geklappt hat, ist sehr schade.»

Schliessen 02:40 Video Males spricht über seine vergebene Topchance gegen Italien Aus Sport-Clip vom 26.06.2023. Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden. 01:46 Video Males: «Der Auftritt in der zweiten Halbzeit war positiv» Aus Sport-Clip vom 26.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

«Versuchen, das Maximum herauszuholen»

Lange will Males der Möglichkeit nicht nachtrauern, zumal für die Schweizer Auswahl beim Turnier in Georgien und Rumänien noch nichts verloren ist. Am Mittwoch heisst der letzte Gruppengegner Frankreich. «Wir haben nichts zu verlieren. Es ist ein Spiel. Wenn wir gewinnen, sind wir weiter», so Males.

Wie endet das Duell Schweiz gegen Frankreich? Mit einem Schweizer Sieg Mit einem Schweizer Sieg % Mit einem Remis Mit einem Remis % Mit einem Sieg Frankreichs Mit einem Sieg Frankreichs % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Natürlich sei Frankreich eine «gute Mannschaft, aber ich weiss um unsere Qualitäten», sagt der FC-Basel-Akteur. «Wir werden versuchen, das Maximum herauszuholen.»

01:33 Video Males vor Fankreich-Spiel: «Wir haben nichts zu verlieren» Aus Sport-Clip vom 26.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Zukunft wird erst nach EM geklärt

Die hohen Marktwerte einiger französischer Spieler lassen Males kalt. Er sei noch nie in ein Spiel gegangen und habe sich darum gekümmert, welcher Spieler wie wertvoll sei. «Klar sind es gute Spieler, aber wir müssen uns auf unsere Stärken fokussieren.»

Apropos Marktwert: Males selbst wird gemäss Transfermarkt.ch mit 5 Millionen Euro bewertet – Tendenz: steigend. Zieht es ihn ins Ausland? «Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Europameisterschaft», sagt er. «Meinem Berater habe ich schon mitgeteilt, dass ich erst nach dem Turnier von allfälligen Angeboten hören möchte.»