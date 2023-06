Die U21-Nati trifft an der EM-Endrunde im 1. Gruppenspiel auf Norwegen. Dessen Captain Erik Botheim besticht nicht nur fussballerisch, sondern auch musikalisch.

Legende: Norwegens Anführer Erik Botheim. imago images/Gonzales Photo

Norwegen und Fussball, da denkt der geneigte Betrachter in erster Linie an Kampf, Wille und Kraft. Und nicht unbedingt an Talent. Dabei haben die Nordmänner durchaus den einen oder anderen Ausnahmekönner hervorgebracht.

Aktuell klingen natürlich die Namen von Superstar Erling Haaland oder Arsenal-Captain Martin Ödegaard, in jüngerer Vergangenheit überzeugten unter anderen CL-Sieger Ole Gunnar Solskjaer (ManUnited) oder Chelsea-Exponat Tore Andre Flo auf der Weltbühne.

Im derzeitigen Kader der norwegischen U21, die am Donnerstag zum Auftakt der EM-Endrunde auf die Schweiz trifft, fehlen die ganz grossen Namen. Ein potentieller nächster Überflieger ist Andreas Schjelderup. Der Benfica-Stürmer, in den Medien schon als «Wunderkind» (Kicker) oder als der «nächste Haaland» (Sport Italia) gerühmt, ist aber gerade erst 19 Jahre alt geworden und spielt in der U21 (noch) keine Rolle.

5 Skorerpunkte gegen Mourinhos Rom

Eine Schlüsselrolle im norwegischen Team einnehmen dürfte Erik Botheim. Der Stürmer vom italienischen Serie-A-Klub Salernitana ist Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm, lässt sich gerne fallen und kann die Bälle in den entscheidenden Räumen halten.

Weltweite Beachtung erlangte Botheim 2021, als er seinem damaligen Klub Bodö/Glimt mit 2 Toren und 3 Assists zum sensationellen 6:1-Triumph über José Mourinhos AS Roma in der Conference League verhalf.

11 Millionen Klicks auf Youtube

Einst galt der heute 23-Jährige als ähnlich grosses Talent wie Haaland, seine Karriere geriet aber etwas ins Stocken. Die beiden Norweger verbindet durch zahlreiche absolvierte Partien für diverse U-Mannschaften eine enge Freundschaft.

Aus dieser entstanden ist nicht nur begeisternder Fussball für Norwegen, sondern auch eine musikalische Jugendsünde, die in den Weiten des Internets kursiert und die quasi proportional mit der Berühmtheit ihrer Protagonisten wächst.

Legende: Fussballer und «Gangster» Erik Botheim und Erling Haaland 2018. Getty Images/Trond Tandberg

Unter dem Namen «Flow Kingz» veröffentlichten Haaland und Botheim zusammen mit einem Freund vor 6 Jahren ein Rap-Video, das auf Youtube derzeit bei beachtlichen 11 Millionen Klicks steht.

Nach Konsumation des Clips weiss allerdings auch der geneigte Musikliebhaber: Botheim dürfte in Zukunft definitiv mehr Geld mit seinem Ball- als mit seinem Rhythmusgefühl verdienen.