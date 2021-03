Gruppe C: Frankreich unterliegt Dänemark

Frankreich - Dänemark 0:1

Einen Tag nach dem bescheidenen 1:1 der A-Nati gegen die Ukraine in der WM-Quali hat Frankreichs Nachwuchs an der EM-Endrunde einen noch ernüchternden Start erlebt. Die Equipe von Sylvain Ripoll unterlag Dänemark in Szombathely (HUN) mit 0:1. Das Tor erzielte «Joker» Anders Dreyer in der 75. Minute. Der Stürmer sprintete in einen Steilpass von Jacob Bruun Larsen, umkurvte Frankreichs Hüter Alban Lafont und schob ein.

Russland - Island 4:1

Russlands Nachwuchs kam im ungarischen Györ gegen Island zu einem leichten Sieg. In der Viertelstunde vor der Pause trafen Fjodor Tschalow (Elfmeter), Nair Tiknisjan und Arsen Sacharjan zur 3:0-Führung. Denis Makarow erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel; Sveinn Gudjohnsen gelang nur noch das Ehrentor.