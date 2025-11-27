9 Tage nach dem blamablen 1:2 in Luxemburg trennt sich der SFV vom Coach des U21-Teams.

Legende: Lieferte zuletzt nicht die gewünschten Resultate Sascha Stauch. Keystone/Urs Flüeler

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat sich nach knapp 2,5-jähriger Zusammenarbeit von U21-Natitrainer Sascha Stauch getrennt. «Nach einer eingehenden Analyse der sportlichen Situation haben wir entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden», schrieb der SFV.

Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami erläuterte den Entscheid so: «Das U21-Nationalteam ist ein zentraler Pfeiler für die Zukunft des Schweizer Fussballs. Um die Leistungsentwicklung weiter voranzutreiben und die sportlichen Ziele nachhaltig zu erreichen, braucht die Equipe neue Impulse. Wir sind überzeugt, dass ein neuer Ansatz die Entwicklung der Mannschaft entscheidend stärken kann.»

Die U21-Nati hatte sich am 18. November im Rahmen der EM-Quali in Luxemburg blamiert und 1:2 verloren. Bei Halbzeit des Pensums liegt die Schweiz hinter Frankreich und den Färöer-Inseln bloss auf Rang 3 der Quali-Gruppe. Um die Chance auf die EM-Qualifikation aufrechtzuerhalten, muss das Team mindestens den 2. Platz erreichen.

Der Nachfolgeprozess läuft. Der neue U21-Trainer soll spätestens im Januar bestimmt sein.