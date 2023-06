Favorit Deutschland muss sich an der U21-EM in der Gruppe C gegen Israel mit einem 1:1 bescheiden.

Moukoko und Ngankam verschiessen im georgischen Kutaissi jeweils einen Penalty.

Erster Leader ist damit England, das Tschechien mit 2:0 bezwingt.

Gruppe C: Israels Nachwuchs überzeugt erneut

Deutschland – Israel 1:1

An der U20-WM in Argentinien sorgte Israel kürzlich mit einem Sieg über Brasilien für Furore. Die ein Jahr ältere Auswahl überzeugte nun auch im Startspiel an der EM in Georgien. Gegen Deutschland erkämpften sich die Israelis ein 1:1, obwohl sie wegen eines Platzverweises gegen Eden Karzev eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten. Dor Turgeman, der schon in der U20 brilliert hatte, erzielte das Führungstor für Israel, Kapitän Yann Aurel Bisseck glich aus. Dortmund-Star Youssoufa Moukoko hatte schon in der 3. Minute einen Penalty vergeben. Herthas Jessic Ngankam tat es ihm in der 78. Minute gleich.

Tschechien – England 0:2

Vom Punkteverlust Deutschlands profitierte England, das sich gegen Tschechien im anderen Spiel der Gruppe C mit 2:0 durchsetzte. Nach einer temporeichen, aber torlosen ersten Halbzeit in Batumi erzielten Aston Villas Jacob Ramsey (47.) und Emile Smith Rowe (94.) von Arsenal die Treffer für die «Three Lions», die neben Frankreich als EM-Topfavorit gehandelt werden.

