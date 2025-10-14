Beim 0:0 gegen Island vermisste Trainer Sascha Stauch den «Hunger». Wie sieht's mit dem Appetit auf den Färöer Inseln aus?

Nach dem insgesamt doch recht dürftigen 0:0 am Freitag zu Hause gegen Island resümierte Sascha Stauch: «Wir waren zu wenig hungrig.» Die Schweiz war vor gut 4100 Zuschauern in Luzern die klar dominierende Mannschaft. Ein Treffer wollte trotz klar mehr Ballbesitz und 19:4 Abschlüssen aber nicht gelingen.

Nun lautet die nicht ganz unkomplizierte Aufgabe, diesen Appetit am Dienstag zu wecken. Das ist auf den Färöer Inseln durchaus eine Herausforderung, kulinarisch (Lammfleisch oder Fisch, jeweils fermentiert, sind die wichtigsten Spezialitäten) wie fussballerisch: Das Team von den Schafinseln wird wohl auf ein dichtes Abwehrbollwerk setzen – ähnlich wie Island.

Die ersten drei Partien gewannen die Färöer allesamt, daheim gegen Estland, auswärts gegen Island und Luxemburg. Doch in der letzten Runde – und da dürfte den Schweizer Stürmern in Sachen Torhunger das Wasser im Mund zusammenlaufen – kassierten die Insulaner ein 0:6 im Heimspiel gegen Frankreich. Stauch gibt den Plan vor: Chancen herausspielen und dann den «Killerinstinkt, der uns gefehlt hat» beweisen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Duell der U21-Nati mit den Färingern sehen Sie am Dienstag live ab 18:50 Uhr in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport.

Angesichts Frankreichs Stärke in der Gruppe tut die Nati gut daran, beim Gastspiel in Nordeuropa drei Punkte einzufahren. Aktuell hat sie je einen Sieg und ein Remis zu Buche stehen. Nur die Gruppensieger und der beste Zweite sind mit Sicherheit an der EM 2027 in Albanien und Serbien dabei. Alle anderen Gruppenzweiten fechten in Playoffs die verbleibenden vier Tickets aus.

In Torshavn erwartet Stauchs Equipe wohl kein angenehmer Abend. Und doch dürfte es ähnlich sein wie beim Restaurantbesuch: Hunger ist der beste Begleiter.

U21