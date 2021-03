Im Zusammenhang mit der erfolgreich in die EM-Endrunde gestarteten Schweizer U21-Nati wird gerne und oft vom guten Teamgeist gesprochen. Cédric Zesiger bildete da im Insta-Live mit SRF Sport keine Ausnahme. Der YB-Verteidiger sagte etwa: «Unser Projekt hat vor 2 Jahren begonnen. Der Staff legte Wert darauf, dass wir eine Einheit werden. Ganz nach dem Motto: ‹Jeder für jeden!›»

Dies lebe jeder Einzelne vor. Die Stimmung sei super und verleihe zusätzlich Kraft. «Wir haben in der U21 erreicht, dass wir Freunde sind, dass wir eine Familie sind», erklärte der 22-Jährige.

Der gute «Röstigraben»

Gleichwohl gebe es auch in der U21 einen kleinen «Röstigraben». Dieser bringe jedoch keinerlei negative Nebeneffekte mit sich. «Es ist doch ganz normal, dass die französischsprachigen Spieler in der Freizeit eher etwas zusammen unternehmen.» Das Gleiche treffe auf die Deutschschweizer Fraktion zu.

Wenn du immer am Tag X parat bist, kannst du viel erreichen.

Innerhalb des Teams haben sich beide Sprachen etabliert. Und für Zesiger ist Französisch sowieso kein Problem. Er hat in seiner Jugend nicht weniger als 7 Jahre bei Neuchâtel Xamax verbracht.

Guillemenot und der Physio-Termin

Wie gut es die Spieler untereinander haben, zeigte sich auch während des Insta-Live. Offensivmann Jérémy Guillemenot machte Zesiger in einem Kommentar darauf aufmerksam, dass er in 5 Minuten seinen Termin beim Physio habe. Von Moderatorin Annette Fetscherin darauf angesprochen, meinte Zesiger lachend: «Der ist gut. Nein, nein, mein Termin ist erst in 20 Minuten.»

Am Sonntag geht es für die U21-Nati an der EM mit dem 2. Gruppenspiel gegen Kroatien (ab 17:40 Uhr live auf SRF zwei) weiter. Zesiger hat mit seinen Teamkollegen noch einiges vor: «Wenn du immer am Tag X parat bist, kannst du viel erreichen.» 10 Jahre nach dem Schweizer U21-Vize-Europameistertitel sei es an der Zeit, wieder «etwas zu reissen».