Die Slowakei schlägt Polen an der EURO 2020 überraschend 2:1.

Polen steht beim Siegtreffer der Slowaken durch Milan Skriniar nur noch zu zehnt auf dem Platz.

Im 2. Spiel der Gruppe E kommt Spanien gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Slowakei startet erfolgreich in ihre 2. Europameisterschaften. Zum Auftakt in die Gruppe E besiegte der Underdog die favorisierten Polen in St. Petersburg vor 12'862 Zuschauern überraschend 2:1.

Was auch immer Paulo Sousa seinen Mannen in der Pause gesagt hatte, Polens Trainer schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Nur gerade 28 Sekunden waren in der 2. Halbzeit gespielt, als Karol Linetty nach einem schnell vorgetragenen Angriff zum 1:1-Ausgleich traf.

Den Schwung nahmen die Polen gleich mit, doch Linetty (51.) und Starstürmer Robert Lewandowski (58.) verpassten es, ihre Chancen in einen zweiten Treffer umzumünzen.

Skriniar geht vergessen

Nach rund einer Stunde beendete Grzegorz Krychowiak den Sturmlauf seines Teams gleich selber. Der defensive Mittelfeldspieler sah die 2. gelbe Karte und flog vom Platz.

Prompt fanden die Slowaken dank der numerischen Überlegenheit zurück ins Spiel. Und nicht nur das: 7 Minuten nach dem Platzverweis ging Milan Skriniar nach einem Eckball völlig vergessen und zimmerte den Ball aus rund 12 Metern ins Netz. Eine Antwort auf den erneuten Führungstreffer hatten die 10 Polen nicht mehr. Zwar kam der Favorit in der Nachspielzeit noch zu zwei gefährlichen Abschlüssen, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

Verteidiger - Pfosten - Rücken - Tor

Vor der Pausenansprache Sousas hatte Polen über weite Strecken enttäuscht. Nachdem Ondrej Duda in der 14. Minute noch knapp gescheitert war, war es eine feine Einzelleistung von Robert Mak, die in der Führung für die Slowakei resultierte.

Der 30-Jährige setzte sich auf der linken Seite gegen zwei polnische Verteidiger durch und zog ab. Der Abschluss wurde von Abwehrspieler Kamil Glik an den Pfosten gelenkt, von dort prallte der Ball an Wojciech Szczesnys Rücken und dann ins Tor.

Eine Reaktion der geschockten Polen blieb vorerst aus. Vielmehr waren es die Slowaken, die auf den zweiten Treffer drückten. Am nächsten kam Juraj Kucka, dessen Weitschuss in der 27. Minute knapp über dem Tor landete. Polen seinerseits wurde in der 1. Halbzeit nur einmal durch Krychowiak (34.) gefährlich.

So geht es weiter

Die Slowakei trifft im 2. Gruppenspiel am Freitag um 15 Uhr in St. Petersburg auf Schweden. Polen ist am Samstag um 21 Uhr in Sevilla beim Gruppenfavoriten Spanien gefordert.