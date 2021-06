Die Schweiz besiegt Liechtenstein im letzten Test vor der EM in St. Gallen mit 7:0.

Das Team von Vladimir Petkovic steigert sich nach enttäuschender 1. Halbzeit deutlich.

Am 12. Juni trifft die Nati an der EURO in Baku auf Wales.

Spielpraxis sammeln, Selbstvertrauen tanken und das Sieger-Gen stärken – das hatte sich die Schweizer Fussball-Nati für das Testspiel gegen Liechtenstein vorgenommen.

Die Zielsetzung erreichte das Team von Trainer Vladimir Petkovic erst in der zweiten Halbzeit. Dank Christian Fassnacht (46./70.), Noah Frick (57., Eigentor), Mario Gavranovic (19./75./79.) und Edimilson Fernandes (85.) resultierte letztlich doch noch ein Kantersieg.

Petkovic wirbelt Startelf durcheinander

Vladimir Petkovic hatte im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen die USA mächtig durchrotiert. Nur zwei Spieler – Xherdan Shaqiri und Fabian Schär – standen auch damals in der Startelf. «Alle sollen eine Chance haben, sich zu zeigen», so die Begründung des 57-Jährigen.

Der Nebeneffekt: Die Schweizer agierten in den ersten 45 Minuten ungenau, konnten ihre Überlegenheit nur selten zur Schau stellen. Gavranovic gelang es dennoch zweimal:

19. Minute: Eray Cömert bringt eine Eckball-Flanke von Xherdan Shaqiri aufs Tor. Gavranovic lenkt den Ball entscheidend zum 1:0 ab.

Eray Cömert bringt eine Eckball-Flanke von Xherdan Shaqiri aufs Tor. Gavranovic lenkt den Ball entscheidend zum 1:0 ab. 32. Minute: Eine Hereingabe von Kevin Mbabu nickt Gavranovic an die Querlatte.

Nur 1:0 zur Pause, zu wenig gegen «Fussballzwerg» Liechtenstein. Petkovic handelte, brachte neben Fassnacht auch Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Ruben Vargas. Mit Mittelfeld-Regisseur Xhaka auf dem Platz trat die Schweiz deutlich gefährlicher auf. Immer wieder konnte der Arsenal-Söldner die tiefstehende Liechtensteiner Abwehr mit intelligenten Pässen knacken.

Erster Hattrick für Gavranovic

Seine Mitspieler zahlten es ihm mit Toren zurück: Allen voran Gavranovic, der seinen ersten Hattrick im Nati-Dress erzielte, aber auch Fassnacht, dem erstmals für die Schweiz eine Doublette gelang.

Und so reist das Team von Petkovic doch noch mit breiter Brust an die EURO. Am Montag steht die Reise nach Baku (Aserbaidschan) auf dem Programm, wo es dann am 12. Juni um 15:00 Uhr im ersten EM-Spiel gegen Wales ernst gilt.