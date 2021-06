Legende: Wie weit geht es an der EURO noch? Der Spanier Sergio Busquets. Keystone

Wann wird gespielt?

Kroatien und Spanien treffen am 28. Juni um 18:00 Uhr aufeinander.

Wo wird gespielt?

Die Partie findet in Kopenhagen im Parken-Stadion statt. Die Arena fasst gut 38'000 Zuschauer. Mit der zulässigen Auslastung von maximal 45 Prozent dürfen gut 15'000 Fans ins Stadion.

Was bisher geschah

Der Weg der beiden Teams in die Achtelfinals ähnelte sich stark. Erst dank einer Leistungssteigerung im 3. Gruppenspiel konnte der Einzug in die K.o.-Phase sichergestellt werden.

Kroatien, der WM-Zweite, startete mit einem 0:1 gegen England zur EURO und enttäuschte danach beim 1:1 gegen die Tschechen. Im letzten Gruppenspiel gegen Schottland war deshalb zwingend ein Sieg gefordert. Dieser gelang mit einem 3:1 – nicht aber ohne Zittern. Als Callum McGregor für die Schotten kurz vor der Pause ausglich, stand Kroatien kurzzeitig vor dem Out. Es bedurfte eines Geniestreichs (sprich: Traumtor) von Luka Modric nach gut einer Stunde, um die Kroaten wieder in die Achtelfinal-Spur zu bringen.

Spanien kam in den ersten beiden Partien gegen Schweden (0:0) und Polen (1:1) nicht über ein Remis hinaus. Als im 3. Spiel gegen die Slowakei Alvaro Morata einen Penalty verschoss, musste man für die Iberer das Schlimmste befürchten. Erst der Mega-Bock von Slowakei-Goalie Martin Dubravka, der sich den Ball ins eigene Tor faustete, löste bei Spanien die Verkrampfung. Am Ende resultierte ein 5:0-Kantersieg und Platz 2 in der Gruppe hinter Schweden.

Facts & Figures

Kroatien ist eine erfolgreiche WM-Mannschaft (Dritter 1998, Zweiter 2018). An einer EM-Endrunde konnten die Kroaten noch gar nie ein K.o.-Spiel gewinnen. 1996 unterlag man im Viertelfinal Deutschland (1:2), 2008 flog man in der gleichen Runde gegen die Türkei (Elfmeterschiessen) raus. Im EM-Achtelfinal 2016 zog der Portugiese Ricardo Quaresma in der 117. Minuten den Stecker.

Das Duell zwischen Kroatien und Spanien gab es bereits bei den letzten beiden Europameisterschaften. Damals jedoch in der Gruppenphase. 2012 gewannen die Kroaten 2:1, 2016 siegten die Spanier 1:0.

Die Chancenauswertung der Spanier lässt an dieser EURO zu wünschen übrig. Die Iberer erspielten sich in den 3 Partien nicht weniger als 10 Grosschancen, konnten davon aber deren 8 nicht ausnutzen.

Möglicher Viertelfinal-Gegner

Der Sieger des Duells zwischen Kroatien und Spanien dürfte im Viertelfinal auf Frankreich treffen – respektive die Schweiz, wenn der Nati gegen «Les Bleus» die grosse Überraschung gelingen sollte.