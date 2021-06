Spanien steht dank einem 5:0-Sieg über die Slowakei im EURO-Achtelfinal.

Die Iberer feiern in ihrem 3. Spiel in der Gruppe E nach Anlaufschwierigkeiten ein Schützenfest und schliessen die Vorrunde auf Rang 2 ab.

Im Parallel-Duell holt sich Schweden gegen Polen (3:2) den Gruppensieg.

Für einen Moment hätte man meinen können, Martin Dubravka sei zum Volleyballspieler mutiert. Nach einer halben Stunde schraubte sich der Slowakei-Goalie in die Höhe und holte zum Smash aus. Er erwischte den Ball denn auch, bugsierte ihn aber ins eigene Tor, statt ihn über den Querbalken zu lenken. Ein äusserst kurioser Treffer, der Spanien auf Achtelfinal-Kurs brachte.

Und es passte perfekt ins Bild, dass der Gegner die «Roja» erlöste. Denn bis zum 1:0 agierten die Jungs von Trainer Luis Enrique in der Offensive bemüht, aber unglücklich. Symbolisch dafür stand Alvaro Morata, der in der 24. Minute vom Elfmeterpunkt scheiterte.

Morata war bei weitem nicht der einzige Angreifer, der im Abschluss sündigte; Pablo Sarabia und Pedri patzten ebenso aus vielversprechenden Positionen. Stattdessen zeigte ihnen ein Verteidiger, wie's geht: Aymeric Laporte nickte nach einem unmotivierten Dubravka-Ausflug ein (45.+3).

Nach der Pause ballerten sich die Spanier den Frust endgültig von der Seele:

56. Minute : Sarabia verwertet eine Hereingabe von Jordi Alba völlig alleinstehend zum 3:0. Die Slowaken stehen lediglich Spalier.

: Sarabia verwertet eine Hereingabe von Jordi Alba völlig alleinstehend zum 3:0. Die Slowaken stehen lediglich Spalier. 67. Minute: Der 33 Sekunden zuvor eingewechselte Ferran Torres zaubert eine Vorlage Sarabias mit der Hacke über die Linie – ein herrlicher Treffer.

Der 33 Sekunden zuvor eingewechselte Ferran Torres zaubert eine Vorlage Sarabias mit der Hacke über die Linie – ein herrlicher Treffer. 71. Minute: Chaos im slowakischen Strafraum: Juraj Kucka will einen Kopfball von Pau Torres aus der Gefahrenzone beförden, stolpert die Kugel jedoch in den eigenen Kasten.

Nach 2 Remis zum Auftakt löste sich der Knopf bei den Spaniern im «Spiel um Leben und Tod» also doch noch. Im Achtelfinal treffen sie am Montag um 18:00 Uhr in Kopenhagen auf Kroatien.

Für die Slowaken endet das Turnier, bei dem sie bis zum Schluss mit einem Weiterkommen liebäugelten, mit einer schallenden Ohrfeige. Auch für Polen ist die EURO bereits nach der Vorrunde vorbei.