Josip Drmic wäre gerne an der EM dabei. Auf eine Verletzung eines Nati-Spielers hofft der «Pikett-Stürmer» jedoch nicht.

Josip Drmic ist hinter Xherdan Shaqiri (23 Tore), Haris Seferovic (21), Mario Gavranovic (14) und Granit Xhaka (12) der aktive Spieler mit den fünftmeisten erzielten Treffern (10) für die Schweizer Nationalmannschaft. Dennoch hatte Vladimir Petkovic keinen Platz für den 28-Jährigen im EM-Kader. Stattdessen steht Drmic auf Abruf bereit, sollte Bedarf für eine Nachnomination im Offensivbereich bestehen.

Diese eher undankbare Rolle geht der Stürmer professionell an, wie er im «sportpanorama» sagte. «Ich habe zwar Freizeit und kann mich erholen. Gleichzeitig mache ich aber meine Laufeinheiten, gehe ins Gym. Sollte ich gebraucht werden, wäre ich ready.»

Spielpraxis bei Rijeka gesammelt

So kühn, darauf zu hoffen, ist Drmic aber nicht – denn dies würde bedeuten, dass einer seiner Nati-Teamkollegen unfreiwillig vom Turnier abreisen müsste. «Ich habe einen sehr guten Kontakt mit den Spielern und wünsche ihnen das Beste.»

Mit nur 3 Minuten Einsatzzeit beim 0:1 gegen Dänemark im Herbst 2019 hat Drmic wenig zur EM-Qualifikation beigetragen – es war gleichzeitig sein bis anhin letztes Länderspiel.

Der ehemalige FCZ-Junior macht allgemein eine schwierige Zeit durch. Bei Norwich City ist er trotz Vertrag bis 2022 nicht mehr erwünscht. Nach seinem Leih-Wechsel im Februar in seine zweite Heimat Kroatien gelangen ihm indes in 16 Spielen für HNK Rijeka 6 Treffer.

Wales-Analyse: Schwächen in der Defensive

«Die anderen Spieler hatten eine ganze Saison Zeit, sich für die EM aufzudrängen. Bei mir ging es erst im Winter so richtig los. Ich habe alles versucht. Aber der Trainer entscheidet, wer für ihn in die Mannschaft passt», so Drmic fatalistisch.

Am kommenden Samstag steigt die Schweiz gegen Wales ins Turnier ein. Die Waliser hat Drmic beim Test gegen Albanien (0:0) beobachtet. Und festgestellt: «Sie sind auf den Flügeln sehr stark, haben hinten aber ihre Schwächen.» Die Analyse zeigt: Zumindest im Kopf ist er voll und ganz bei der Nati dabei.