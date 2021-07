Wie die auf die Bekämpfung von Kriminalität, Gewalt und Störungen bei Fussballveranstaltungen spezialisierte UK Football Policing Unit (UKFPU) am Donnerstag mitteilte, sind im Zuge des Rassismus-Eklat rund um den EM-Final 4 Festnahmen erfolgt. Ein Spezialteam von Ermittlern arbeite sich derzeit durch eine Vielzahl an Berichten.

Weitere Verhaftungen sind wahrscheinlich

Bukayo Saka, Jadon Sancho und Marcus Rashford waren am Sonntag im Endspiel gegen Italien (2:3 n.P.) beim Penaltyschiessen gescheitert. Daraufhin waren sie in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden. Die Behörden leiteten eine Untersuchung wegen Hassverbrechen ein. Man habe aus dem ganzen Land zahlreiche Hinweise erhalten. Dass es zu weiteren Verhaftungen kommt, ist wahrscheinlich. Es seien Dutzende von Anfragen an Social-Media-Unternehmen geschickt worden.

Zudem waren am Sonntag in London 86 Menschen wegen verschiedener Verstösse festgenommen worden, davon 53 in Wembley. Etliche Fans hatten sich ohne Ticket gewaltsam Zutritt ins Stadion verschafft.