Ein Monat Fussball pur liegt hinter uns, 50 Partien in knapp 4 Wochen. Das 51. und wichtigste Spiel an der EURO 2020 steht aber noch an. Am Sonntag steigt im Londoner Wembley der Final zwischen Italien und England.

Die beiden ehemaligen Schweizer Nationalspieler Diego Benaglio und Bruno Berner schätzen die Ausgangslage vor dem Endspiel zwischen der «Squadra Azzurra» und den «Three Lions» ein.

Traum-Final Italien - England?

«Auf dem Papier ist es sicherlich ein Traum-Final.» Berner: «Beide haben den Weg in den Final auf ihre ganz eigene Art und Weise geschafft. Es sind die beiden richtigen Finalisten.»

Ist Spektakel garantiert?

«Ich erwarte kein Achtung-Fertig-Los. Beide Teams haben grosse Stärken in der Defensive.» Berner: «Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich denke, es wird ein heisser Tanz.»

Wer hat mehr Druck?

«Es wird spannend zu beobachten sein, wie England mit dem Druck umgeht, zuhause vor eigenem Publikum den EM-Titel holen zu können.» Berner: «50:50. Beide Teams werden es sehr geniessen. Wenn du mal im Final bist, willst du es auch gewinnen.»

Wer wird Europameister?

So viel sei verraten: Die beiden SRF-Experten legen sich auf unterschiedliche Europameister fest. Die genauen Prognosen der beiden erfahren Sie oben im Video ganz zum Schluss.