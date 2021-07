EM-Final Italien vs. England

Wann und wo wird gespielt?

Am Sonntag, 11. Juli, um 21:00 Uhr (live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mit Vorberichterstattung ab 20 Uhr) im Wembley-Stadion in London.

Was bisher geschah

Endlich erlöst oder weiter ungeschlagen?

Ganz England träumt von einem Ende der «55 years of hurt». Es ist der erste EM-Final überhaupt für die «Three Lions», der erste Final seit dem WM-Erfolg 1966. Damals jubelte England in Wembley, auch dieses Jahr hoffen die Engländer auf eine Erlösung in ihrem Fussballtempel.

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen ITALIEN: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. ENGLAND: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Allerdings müssen dazu die unbesiegbaren Italiener bezwungen werden. Seit 33 Länderspielen ist die «Squadra Azzurra» ohne Niederlage.

Der beeindruckende Höhenflug nimmt auch bei dieser EM kein Ende. Wie es sich anfühlt im Nationaltrikot zu verlieren, dürften Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini und Co. wohl fast schon vergessen haben. Eine Niederlage gab es zuletzt im September 2018 in der Nations League gegen Portugal (0:1).

Legende: Könnte wieder ein Schlüsselduell werden Italiens Ciro Immobile gegen Englands John Stones, 2018 in einem Testspiel. Keystone

Die Schreckensbilanz

Den Blick auf die vergangenen Duelle sollten sich englische Fans besser sparen – die Euphorie könnte sonst schnell verpuffen. Viermal musste England bei grossen Turnieren gegen Italien ran, viermal ging das Mutterland des Fussballs als Verlierer vom Feld. Zuletzt in der Gruppenphase an der WM 2014 mit einem 1:2.

Ein englischer Nationalfeiertag?

Nach einem möglichen EM-Titel Englands könnte das Tatsache werden. Dank einer Petition mit Hunderttausenden Unterschriften denkt nun sogar Premierminister Boris Johnson darüber nach. In einer Empfehlung aus der Downing Street heisst es ausserdem, dass Arbeitnehmern am Montag ein späterer Dienstbeginn erlaubt werden könne.

Die englische Motivationsspritze

Das Team hat vor dem Final ein Schreiben der Queen erhalten. «Vor 55 Jahren habe ich Bobby Moore den WM-Pokal überreicht. Dabei habe ich gesehen, was es den Spielern, Funktionären und Betreuern bedeutete, ein internationales Fussball-Turnier zu gewinnen,» schrieb die Königin. «Ich übersende meine besten Wünsche, in der Hoffnung, dass die Geschichte nicht nur den Erfolg würdigen wird, sondern auch den Geist, die Hingabe und den Stolz, mit dem ihr euch präsentiert habt.»

Die italienische Motivationsspritze

Dass sie auch für den verletzten Leonardo Spinazzola spielen, zeigten die Italiener nicht zuletzt nach dem Finaleinzug. Sie tanzten wild durch das Wembley-Stadion und sangen für ihren fehlenden Teamkollegen. Der bei diesem Turnier so starke Spinazzola hatte sich im Viertelfinal die Achillessehne gerissen – und gibt Italien nun zusätzliche Motivation.

Das sagen die Protagonisten:

«Es wird ein epischer Final.» (Italiens Marco Verratti)

«Ich hoffe, die Jungs haben 90 Minuten Spass. Nur so kann man einen Final gewinnen.» (Italien-Coach Roberto Mancini)

«Das ist das bislang grösste Spiel in meiner Karriere, wahrscheinlich sogar das grösste Spiel all unserer Karrieren.» (Englands Harry Kane)

«Man ist im Kolosseum und es heisst: Daumen hoch oder Daumen runter. Das ist nicht immer eine kuschelig warme Atmosphäre.» (England-Coach Gareth Southgate)