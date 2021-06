Die EURO 2020 wird am Freitagabend mit dem Spiel Italien - Türkei im Stadio Olimpico in Rom eröffnet. Die Rollen sind klar verteilt.

Legende: Instruktionen vom Goalgetter Italiens Nicolo Barella hört Ciro Immobile genau zu. imago images

1806 Tage: So lange ist es her, seit Italien letztmals eine Partie an einem grossen Turnier bestritt. Am 2. Juli 2016 scheiterte die «Squadra Azzurra» im EM-Viertelfinal im Elfmeterschiessen an Deutschland. 2 Jahre später verpasste der 4-fache Weltmeister sensationell die WM in Russland. Nun kehrt Italien am Freitagabend auf die grosse Bühne zurück. Gegner im Eröffnungsspiel der EURO 2020 ist die Türkei. Das 2. Spiel der Gruppe A zwischen Wales und der Schweiz folgt am Samstagnachmittag.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie Türkei - Italien live auf SRF zwei und in der Sport App. Die Vorberichterstattung zum EURO-Auftakt beginnt um 20:10 Uhr. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Mit Mancini kam die Stabilität zurück

Die Vorzeichen für ein erfolgreiches «Endrunden-Comeback» Italiens im heimischen Stadio Olimpico in Rom stehen gut. Das Ensemble von Trainer Roberto Mancini ist seit 27 Partien ungeschlagen, 22 dieser Spiele gestaltete die «Azzurri» siegreich. Zuletzt reihte Italien 8 Erfolge aneinander, ohne dabei einen einzigen Gegentreffer zu kassieren.

Mancini hat es nach seiner Amtsübernahme nach der verpassten WM-Quali 2018 geschafft, das Team erfolgreich zu erneuern. In der Innenverteidigung dürfte zwar weiterhin kein Weg an den beiden Routiniers Leonardo Bonucci (34 Jahre) und Giorgio Chiellini (36) vorbeiführen. Speziell in der Offensive fand jedoch eine Blutauffrischung statt. Besonders gespannt darf man auf die beiden äusserst talentierten Mittelfeldspieler Nicolo Barella (Inter Mailand) und Federico Chiesa (Juventus) sein.

Türkei: Klein die Erfahrung, gross der Eifer

Mit der Türkei bekommt es Italien zum Auftakt mit der jüngsten aller Endrunden-Mannschaften zu tun. Im Kader der Südeuropäer sind nur 2 Akteure zu finden, die über 30 Jahre alt sind. Einer davon ist Captain Burak Yilmaz. Die Erfahrung des 35-jährigen Stürmers des französischen Meisters Lille gepaart mit dem grossen Eifer der jüngeren Generation soll die Türken zum Erfolg führen.

Ob diese Kombination bereits im Eröffnungsspiel gegen Italien greift, wird sich zeigen. Klar ist: Die Türkei steigt als Aussenseiter in das Duell. Auch die Statistik spricht nicht für die Auswahl vom Bosporus. In bisher 10 Anläufen konnte die Türkei noch nie gegen Italien gewinnen. Zuletzt gab es immerhin 2 Remis (2002 und 2006).