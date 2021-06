Dänemarks Spieler haben zwei Tage nach dem denkwürdigen Spiel gegen Finnland (0:1) in Kopenhagen die Uefa kritisiert. «Wir Spieler wurden in eine Position gebracht, die ich nicht für fair halte», sagte Torhüter Kasper Schmeichel am Montag. Nachdem klar gewesen war, dass Christian Eriksen seinen Herzstillstand überlebt hat, habe die Uefa beide Teams vor die Wahl gestellt: Entweder wird das Spiel noch am selben Abend oder am Sonntagmittag fortgesetzt. «Man hätte warten sollen, um einen Entscheid zu treffen», so Schmeichel.