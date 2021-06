Legende: Sieht sich wachsender Kritik ausgesetzt Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique. imago images

Schlauer machte der zweite EM-Einsatz auf spanischer Seite eigentlich niemanden. Trotz gewohnt viel Ballbesitz konnte der Weltmeister von 2010 die wichtigsten Fragen erneut nicht ausräumen: Wie knackt Spanien einen gut organisierten Gegner? Wie unterbindet die «Roja» gefährliche Konter? Und am wichtigsten: Wer münzt für Spanien die Überlegenheit in Tore um?

Dass der von Trainer Luis Enrique geschätzte Alvaro Morata auf Vorlage des nach viel Druck von aussen in die Startformation genommenen Gerard Moreno die Spanier gegen Polen in Führung brachte, hatte am Samstagabend das Zeug für ein perfektes Drehbuch für Enrique. Dass nach Robert Lewandowskis Kopfballtor-Ausgleich jener Moreno per Elfmeter nur den Pfosten traf und Morata den Abpraller versemmelte, hatte dann aber fast schon etwas Tragisches.

Spanien muss gegen die Slowakei gewinnen

Klar ist: Die Spanier stehen nach dem zweiten Unentschieden im zweiten EM-Gruppenspiel mächtig unter Druck. Und in der Kritik. Genüsslich rieben die spanischen Zeitungen Trainer Enrique schon in der Nacht auf ihren Webseiten unter die Nase, dass er vor dem Spiel gesagt hatte, sie würden mit Morata und 10 Weiteren spielen. «Morata und 10 weitere Probleme, die alle Lewandowski geschaffen hat», schrieb die Marca.

Lewandowskis 67. Tor für sein Land sorgte in der Gruppe E für einen Showdown am kommenden Mittwoch, bei dem auch die Polen noch Chancen haben. Und er könnte für Enriques sportliche Zukunft zum Zünglein an der Waage werden.

«Wenn wir gewinnen sind wir weiter, wenn nicht, sind wir raus. So ist Fussball», sagte der 51-jährige Enrique im Hinblick auf den Showdown im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei. Der bis dato letzte spanische Sieg bei einer EM liegt bereits ein Weilchen zurück: Im Juni 2016 gewannen die Spanier gegen die Türkei mit 3:0. Seit 4 Spielen wartet der Europameister von 1964, 2008 und 2012 sowie Weltmeister von 2010 seither auf den nächsten Sieg.