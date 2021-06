Legende: Hat Probleme mit der Wade Alessandro Florenzi. imago images

Italien: Florenzi fehlt gegen die Schweiz

Alessandro Florenzi von Paris Saint-Germain muss mit Wadenproblemen einige Tage pausieren. Der 30-Jährige verpasst damit das nächste Gruppenspiel der Italiener am nächsten Mittwoch gegen die Schweiz (16. Juni, 21:00 Uhr), wie der Verband FIGC am Samstag bestätigte. Ob Florenzi im abschliessenden Gruppenspiel gegen Wales am 20. Juni wieder dabei sein kann, sei noch offen. Der Aussenverteidiger war beim 3:0-Auftaktsieg der Italiener gegen die Türkei in der Pause ausgewechselt worden.