Legende: Leitet das erste Schweizer EM-Spiel Clément Turpin. imago images

Schweiz: Französischer Schiedsrichter im Wales-Spiel

Der französische Schiedsrichter Clément Turpin wird das EM-Auftaktspiel der Schweiz gegen Wales am Samstag in Baku leiten. Der 39-Jährige ist seit elf Jahren als Fifa-Schiedsrichter unterwegs und hat sich in den letzten Jahren an der Spitze etabliert. In diesem Jahr leitete Turpin unter anderem den Europa-League-Final zwischen Villarreal und Manchester United in Danzig. An der WM 2018 in Russland pfiff der in der Nähe der Schweizer Grenze lebende Turpin das 2:2 der Schweiz gegen Costa Rica, drei Monate später auch ein Testspiel der SFV-Auswahl gegen England (0:1).

Italien: EURO-Aus für Pellegrini

Der Schweizer Gruppengegner Italien muss einen Tag vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei eine Kadermutation vornehmen. Der 24-jährige Lorenzo Pellegrini von der AS Roma hat sich gemäss dem italienischen Verband im Training am Oberschenkel verletzt und wird die Endrunde verpassen. Für ihn rückt Fiorentinas Gaetano Castrovilli von Fiorentina nach. Pellegrini war nach Untersuchungen zunächst bei der Mannschaft von Nationaltrainer Roberto Mancini geblieben, reiste laut der Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstagnachmittag aber ab. «Leider macht es mir dieses verdammte Problem am Oberschenkel nicht möglich, die EM zu spielen», schrieb Pellegrini auf Instagram.