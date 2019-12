Wer die Schweiz bei der EURO 2020 dreimal live sehen will, ist lange unterwegs. Immerhin gibt es die Match-Tickets für wenig Geld.

Lange Reise – dafür am Spiel faire Preise

EURO-Tickets in Baku ab 33 CHF

Zweimal nach Baku, einmal nach Rom: Auf die Schweizer Fussball-Fans, die bei der EURO 2020 alle drei Gruppenspiele vor Ort erleben wollen, kommen Reisestrapazen zu.

Nach Aserbaidschan gibt es aus der Schweiz im Juni keine Direktflüge. Die Reisezeit beträgt pro Weg je nach Verbindung im Minimum gut 7 Stunden. Wer sämtliche 3 Partien live sehen will, wird total bestimmt 30 Stunden unterwegs sein.

Für 33 Franken in Baku dabei

Immerhin muss der Schweizer Fan für die Nati-Tickets nicht allzu tief in die Tasche greifen. In Baku gibt es das günstigste Billet bereits ab umgerechnet 33 Franken. In Rom ist man ab 55 Franken dabei.

Wer noch keine Billets für die Schweizer Spiele hat, bekommt am Mittwoch eine neue Chance. Bei der Uefa läuft die zweite Ticket-Runde an.