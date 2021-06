Schweden schlägt die Slowakei in St. Petersburg 1:0 und hat gute Chancen auf die Achtelfinal-Qualifikation.

In einer lange zähen Partie sorgt ein Penalty für die Differenz.

Im anderen Duell der Gruppe E stehen sich am Samstag um 21 Uhr Spanien und Polen gegenüber.

Es war wenig überraschend, dass eine Standardsituation Schweden gegen die Slowakei zum Sieg und in die Spur in Richtung Achtelfinals führte. Goalie Martin Dubravka bremste nach 77 Minuten den kurz zuvor eingewechselten Robin Quaison im Strafraum regelwidrig. Emil Forsberg versenkte den fälligen Penalty sicher.

Was sich schon zuvor abgezeichnet hatte, behielt seine Gültigkeit auch nach dem Tor: Die Slowaken fanden, wie im Startspiel Spanien, keine Lösung gegen die kompakte Defensive der Skandinavier. Bei allen Bemühungen im und am Strafraum scheiterte das Überraschungsteam, das in der 1. Runde Polen bezwungen hatte, bei seiner Schluss-Offensive an den eng gestaffelten Schweden. Der Abwehrverbund hielt erneut stabiler zusammen als jeder Ikea-Schrank.

Erst Langeweile, dann Isak-Zauber

Die Fans in St. Petersburg hatten sich fast eine Stunde gedulden müssen, ehe so etwas wie Torgefahr in der Luft lag. Den beiden Teams schien nach einem abgeänderten Sprichwort bewusst zu werden: «Wer es in den Füssen nicht hat, der hat es im Kopf.» Erst fand Marek Hamsiks Kopfball (aus Abseitsposition) in Robin Olsen seinen Meister (58.), dann durfte sich Dubravka bei Ludwig Augustinssons Kopfball (59.) auszeichnen. Der schon gegen Spanien auffällige Alexander Isak versuchte es ebenfalls mit Köpfchen (67.), setzte aber etwas zu hoch an.

Ebenjener Isak beabsichtigte 3 Minuten später, eine Bewerbung für das «Tor des Turniers» einzureichen. Der San-Sebastian-Söldner dribbelte sich fröhlich durch die komplette slowakische Platzhälfte und zog ab. Dubravka machte mit seiner Parade indes sämtliche Traumtor-Fantasien zunichte. Den schwedischen Träumen vom Achtelfinal hingegen verpasste er etwas später mit seinem Foul an Quaison einen gehörigen Schub.

So geht es weiter

Schweden misst sich am letzten Spieltag der Gruppenphase am Mittwoch um 18 Uhr abermals in St. Petersburg mit Polen (live auf SRF info). Die Slowakei muss gleichzeitig in Sevilla gegen Spanien ran (SRF zwei).