Ob auch in Deutschland, Irland und im Baskenland EURO-Spiele stattfinden, entscheidet sich erst Ende Woche.

Entscheidung vertagt: EM doch in München, Dublin und Bilbao?

Das Uefa-Exekutivkomitee fasste bei seiner Sitzung am Montag noch keinen Entschluss zu den EM-Spielorten in München, Bilbao und Dublin. «Wir verschieben unsere endgültige Entscheidung bis Freitag. Wir müssen ein paar Dinge regeln», sagte Präsident Aleksander Ceferin nach dem Uefa-Meeting in Montreux.

Die Uefa erwartet von sämtlichen EM-Austragungsorten eine Garantie, dass die Spiele vor Zuschauern stattfinden würden. Diese Garantie konnten München, Bilbao und Dublin bislang nicht liefern.

Doch noch eine Wende?

In den vergangenen Wochen und Monaten waren Ceferins Forderungen noch eindeutig gewesen: Jeder der zwölf Ausrichter müsse garantieren, «dass Fans zu den Spielen dürften», hatte der Uefa-Chef Mitte März gesagt: «Die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch.» Durch diese Massnahmen soll zumindest ein Teil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf gerettet werden.

Nach aktuellem Stand sind die Vorrundenspiele der Schweiz in Baku (gegen Wales und die Türkei) sowie in Rom (gegen Italien) gesichert.