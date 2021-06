Die Schweiz steht an der EURO definitiv im Achtelfinal. Bei Pierluigi Tami ist die Erleichterung gross.

Mit dem 3:1-Sieg gegen die Türkei hat sich die Schweiz im Kampf der Gruppendritten in eine gute Ausgangslage gebracht. Im Nati-Lager stellte man sich darauf ein, dass man bis am Mittwoch warten muss, bis man weiss, ob es auch wirklich reicht. Nun ist aber bereits am Montag klar: Die Schweizer stehen definitiv im Achtelfinal.

Die Mannschaft und der Staff erfuhren nach der Landung des Flugs von Baku nach Rom, die wegen technischer Probleme mit Verspätung erst um 22:15 Uhr erfolgte, von den Resultaten vom Montagabend. Kurz nach der Ankunft gab Pierluigi Tami gegenüber SRF Auskunft.

Der Nati-Direktor über ...

... die geschaffte Qualifikation: «Wir freuen uns sehr. Die Stimmung in der Mannschaft war fantastisch. Am Sonntag haben wir uns über den Sieg gefreut. Aber wenn es mathematisch noch nicht sicher ist, braucht man noch Geduld. Wir sind glücklich, dass wir schon am nächsten Tag wissen, dass es reicht. Nun haben wir unser erstes Ziel erreicht. Jetzt haben wir Zeit, uns für das nächste Spiel vorzubereiten, damit wir unsere beste Leistung zeigen können.»

... die bisherigen Auftritte der Nati: «Wir wissen, wie schwierig es ist, ein solches Ziel zu erreichen. Im ersten Spiel gegen Wales hätten wir vielleicht mehr verdient, aber man hat schon eine gewisse Nervosität gespürt. Gegen Italien war es sehr schwierig. Da haben wir sicher nicht unsere beste Leistung gebracht. Gegen die Türkei war es dann ein Entscheidungsspiel. Die Art und Weise, wie wir die 3 Punkte geholt haben, war für mich ein wichtiges Signal.»