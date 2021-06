Sie können's also doch: England eliminiert Deutschland in einer K.o.-Runde. Nun wird auf der Insel geträumt.

Nach dem 2:0 von Harry Kane in der 86. Minute gab es im Wembley-Stadion kein Halten mehr. Die Mehrheit der 45'000 Fans im Londoner Fussballtempel war völlig aus dem Häuschen.

Beim Schlusspfiff 9 Minuten später war der Viertelfinal-Einzug Tatsache – und die Zuschauer liessen das Stadion gleich nochmals in seinen Grundfesten erschüttern.

Endlich ein K.o.-Sieg gegen Deutschland

Die Eruption war heftig – und das war verständlich. Nicht nur hatten sich die Engländer an der EURO in die nächste Runde gekämpft, sondern auf dem Weg dahin gleich auch noch einen Erzrivalen aus dem Weg geräumt.

Wobei: Deutschland war bis zum Schlusspfiff eigentlich eher Angstgegner. 55 Jahre lang gewannen die «Three Lions» gegen die DFB-Elf bei einem grossen Turnier kein K.o.-Spiel mehr.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: England besiegt Deutschland Sterling und Kane beenden die Amtszeit von Löw 29.06.2021 Mit Video

Diesen Fluch haben die Engländer nun abgelegt. «Wir haben Geschichte geschrieben. Wir wurden immer wieder nach den vergangenen Spielen gefragt, jetzt haben wir für unser eigenes, neues Kapitel gesorgt», sagte Mittelfeldakteur Declan Rice nach der Partie.

Die Jungs haben eine irrsinnige Mentalität gezeigt. Es war jede Menge Druck da.

England, das seit dem WM-Titel 1966 nichts mehr gewonnen hat, träumt nun vom ganz grossen Wurf. Bis zum Endspiel wäre Dänemark der nominell stärkste mögliche Gegner. «Die Jungs haben eine irrsinnige Mentalität gezeigt. Es war jede Menge Druck da», befand Captain Harry Kane, der im 4. Spiel zum 1. Mal traf.

«Is it coming home?», will The Daily Mail wissen. «It», das ist der EM-Pokal, das Objekt der Begierde auf der Insel. Er soll zur Beute der «Three Lions» werden. Vorher ist ihr Hunger nicht gestillt.