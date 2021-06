Die Mannschaft von Vladimir Petkovic kriegt es in der 1. Runde der K.o.-Phase mit dem Weltmeister zu tun. Das Spiel steigt am Montag um 21:00 Uhr in Bukarest.

Seit Montagabend werweisste die Schweiz, gegen wen die Nati im Achtelfinal der EURO antreten darf. Nun, 2 Tage später, ist die Katze aus dem Sack: Weltmeister Frankreich heisst die wohl grösstmögliche Hürde in der 1. Runde der K.o.-Phase. Das Duell gegen den zweifachen Welt- (1998 & 2018) und Europameister (1984 & 2000) steigt am kommenden Montag um 21:00 Uhr Schweizer Zeit in Bukarest (Lokalzeit 22:00). Die Partie können Sie live auf SRF zwei verfolgen.

Die Franzosen spielten in der letzten Begegnung der Vorrunde im Pool F gegen Portugal remis und holten sich damit den Gruppensieg. Auch Deutschland (als Gruppenzweiter) und Portugal (als Gruppendritter) stehen in den Achtelfinals.

Frankreich noch nicht restlos überzeugend

Trotz dem Gruppensieg hat die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps, der als Spieler bereits Welt- und Europameister wurde und das Team 2018 zum WM-Titel führte, im bisherigen Turnierverlauf noch nicht restlos überzeugt. Beim 1:0-Sieg gegen Deutschland benötigten die Franzosen ein Eigentor von Mats Hummels, um die drei Punkte sicherzustellen. Gegen Ungarn gab es ein enttäuschendes 1:1, gegen Portugal im abschliessenden Match ein 2:2.

Unentschieden beim letzten Aufeinandertreffen

Das letzte Duell der Schweiz gegen «Les Bleus» ging an der EM 2016 in Frankreich in der Gruppenphase 0:0 aus. Schon 2004 war die Schweiz an einer EM-Endrunde auf die Franzosen getroffen: In Portugal setzte es für die Schweizer eine 1:3-Niederlage ab.

An der WM 2014 in Brasilien unterlag die Nati mit 2:5 – ebenfalls in der Vorrunde. An der WM 2006 in Deutschland hatte im Gruppenspiel wie an der EM 2016 ein 0:0 resultiert. Bereits in der vorherigen Qualifikation für die WM 2006 war die Schweiz auf Frankreich getroffen, auch da gab es im Jahr 2005 zwei Unentschieden (1:1 und 0:0).

In der Gesamt-Bilanz spiegelt sich die Favoritenrolle der Franzosen: In 38 Spielen gelangen den Schweizern 12 Siege bei 10 Remis und 16 Niederlagen.

Am Freitag ist Reisetag nach Bukarest

Das Team von Vladimir Petkovic wird am kommenden Freitag von Rom in die rumänische Hauptstadt Bukarest fliegen und sich dort auf den attraktiven und hochdekorierten Gegner vorbereiten. Die Schweizer werden gegen Mpappé, Griezmann, Benzema, Pogba & Co. einen «Sahnetag» benötigen, um in die Viertelfinals vorzustossen.