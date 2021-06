2:2 an der EM gegen Frankreich

In einem animierten Duell zwischen Welt- und Europameister fiel trotz 4 Toren nur eines aus dem Spiel heraus: Kurz nach der Pause schickte Paul Pogba mit einem feinen Pass aus dem Fussgelenk Karim Benzema in die Tiefe. Via Innenpfosten vollstreckte der Routinier zum 2:1. Die erhobene Offside-Flagge widerlegte kurz darauf der VAR.

Nur 10 Minuten später folgte Portugals Antwort, natürlich in der Person von Cristiano Ronaldo. Der Captain provozierte am Strafraumrand mit einem Flankenversuch ein Handspiel von Jules Koundé. Schiedsrichter Antonio Lahoz zeigte zum 3. Mal an diesem Abend auf den Punkt, zum 1. Mal blieben dabei die Diskussionen mehrheitlich aus.

Ronaldo überholt Klose

Ronaldo unterstrich einmal mehr seine Kaltblütigkeit vom Punkt und schickte Hugo Lloris zum 2. Mal an diesem Abend in die falsche Ecke. Mit seinem 21. Treffer bei WM- und EM-Endrunden zusammengezählt ist der 36-Jährige in dieser Sparte neu alleiniger Rekordhalter (vor dem Deutschen Miroslav Klose mit 19). Zudem egalisierte er mit seinen Länderspieltoren 108 und 109 den Tor-Weltrekord des Iraners Ali Daei.

Im Anschluss liessen es beide Teams wieder gemächlicher angehen. Für den Höhepunkt der Schlussphase sorgte Pogba: Erst liess er den eingewechselten João Palhinha mit einem knackigen Tänzchen aussteigen, dann zwang er Goalie Rui Patricio mit einem fast perfekten Schlenzer zu einer Monsterparade.

In den Schlusssekunden forderte Frankreich nach einem Intermezzo zwischen Kingsley Coman und Bruno Fernandes noch einen weiteren Penaltypfiff, der VAR entschied sich aber dagegen.

Legende: Mögen sich noch Portugals Cristiano Ronaldo und Frankreichs Karim Benzema. Keystone

Lloris übermütig, Mbappé flugsicher

Die 1. Halbzeit bot neben den zwei Penaltyentscheiden wenig: Die Portugiesen zeigten sich bemüht, aber ineffizient. Und der Auftritt von Weltmeister Frankreich war über weite Strecken lethargisch und uninspiriert.

Trotzdem sorgten zwei Aufreger für rote Köpfe:

26. Minute : Nach einem Portugal-Freistoss kommt Frankreich-Goalie Lloris im Stile von Superman aus dem Tor geflogen und rammt Danilo seine ausgestreckte Faust mit voller Wucht gegen den Kopf – unabsichtlich und mit etwas Ballberührung davor, aber trotzdem durchaus mit einem Penalty strafbar. Ronaldo trifft souverän zum 1:0.

: Nach einem Portugal-Freistoss kommt Frankreich-Goalie Lloris im Stile von Superman aus dem Tor geflogen und rammt Danilo seine ausgestreckte Faust mit voller Wucht gegen den Kopf – unabsichtlich und mit etwas Ballberührung davor, aber trotzdem durchaus mit einem Penalty strafbar. Ronaldo trifft souverän zum 1:0. 45. Minute: Kylian Mbappé wird im Strafraum augenscheinlich von Danilo nur leicht berührt, fällt aber abrupt und kriegt den Pfiff. Benzema verwandelt den umstrittenen Penalty eiskalt zum Ausgleich. Kurz darauf gibt's den fairen Gratulations-Handschlag vom ehemaligen Teamkollegen Ronaldo.