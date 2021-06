Dänemark besiegt an der EURO Russland in der Gruppe B in Kopenhagen vor 23'273 Zuschauern mit 4:1.

Weil Finnland gegen Belgien 0:2 verliert, stehen die Dänen als Gruppenzweiter direkt im Achtelfinal.

Für Russland ist die EURO vorbei.

Grund zur Freude hat auch die Schweizer Nati, die ebenfalls fix für die K.o.-Phase qualifiziert ist.

Als Andreas Christensen mit einem Hammer und Joakim Maehle per Flachschuss in der 79. und 82. Minute gegen Russland auf 4:1 stellten, brachen bei den 23'273 Zuschauern in Kopenhagen alle Dämme. Es war die Entscheidung zugunsten von Dänemark, die Erleichterung war bei der Mannschaft und den Fans deutlich zu spüren.

Nach dem dramatischen EM-Beginn mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen und den Niederlagen gegen Finnland und Belgien endete die Gruppenphase für Dänemark doch noch mit einem Happy End. Weil Finnland im Parallel-Spiel in der Gruppe B gegen Belgien 0:2 verlor, stiessen die Dänen noch auf den 2. Platz vor und qualifizierten sich direkt für die Achtelfinals.

Damsgaards Kunstschuss

Dänemark war sehr engagiert in die Partie gestartet und übernahm sofort das Spieldiktat. Mehr als zeitweise 70 Prozent Ballbesitz resultierte daraus aber nicht. Die Russen agierten defensiv clever und zeigten sich zweikampfstark.

Weil den Dänen die zündenden Ideen in der Offensive fehlten, suchten sie ihr Glück aus der Distanz. Ein erster Versuch von Pierre-Emile Höjbjerg streifte am linken Pfosten vorbei (29.). In der 38. Minute machte es Mikkel Damsgaard besser. Mit einem Innenrist-Schlenzer aus rund 23 Metern bezwang er den verdutzten Russland-Torhüter Matwei Safonow zum 1:0.

Poulsen profitiert, Russen hoffen nur kurz

Nach der Pause erhielten die Gastgeber dann noch mehr gegnerische Hilfe. In der 59. Minute leistete sich Roman Sobnin einen kapitalen Aussetzer. Mit seinem Rückpass lancierte er Yussuf Poulsen, der nur noch einschieben musste.

Russland stand nun mit dem Rücken zur Wand. Das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow schöpfte in der 68. Minute aber noch einmal Hoffnung. Nach einer Intervention von Jannik Vestergaard gegen Alexander Sobolew verwandelte Artem Dsjuba den fälligen Penalty zum 1:2. Christensen und Maehle sorgten wenig später aber dafür, dass es nur bei einem Lebenszeichen blieb.

So geht es weiter

Dänemark trifft am Samstag im Achtelfinal in Amsterdam auf Wales. Russland beendet die Gruppenphase auf Platz 4 und ist ausgeschieden.