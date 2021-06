Italien gewinnt das Eröffnungsspiel der EURO 2020 gegen die Türkei deutlich mit 3:0.

Ein Eigentor von Merih Demiral bringt die «Azzurri» vor 16'000 Zuschauern im Stadio Olimpico in Rom auf die Siegerstrasse.

Italien ist damit erster Leader der Schweizer Gruppe A. Die Nati trifft am Samstag um 15 Uhr in Baku auf Wales.

Eine Halbzeit lang ging die türkische Mauer-Taktik auf, dann fiel das Abwehrbollwerk doch noch in sich zusammen. Fast schon symptomatisch für den Auftritt der Türken war es in der 53. Minute ein Eigentor, das sie auf die Verliererstrasse brachte.

Aussenverteidiger Ulmut Meras rutschte im ungünstigsten Moment aus und musste so Domenico Berardi ziehen lassen. Dessen scharfe Hereingabe in die Mitte fand nicht einen Italiener, sondern die Brust von Merih Demiral. Der türkische Verteidiger von Juventus Turin konnte das Malheur nicht mehr verhindern.

Spielfreudige «Azzurri»

Mit dem Führungstor im Rücken spielten die bereits zuvor dominanten Italiener noch befreiter auf und stellten die Türkei fast im Minutentakt vor Probleme. In der letzten halben Stunde wusste die «Squadra Azzurra» ihre totale Überlegenheit auch in eigene Tore umzumünzen:

66. Minute: Berardis Flanke landet vor den Füssen von Leonardo Spinazzola. Dessen Abschluss muss Türkei-Goalie Ugurcan Cakir abprallen lassen. Ciro Immobile reagiert am schnellsten und schiesst den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 in die Maschen.

79. Minute: Cakir misslingt ein Abschlag komplett. Italien nutzt den Fehler konsequent aus. Über Berardi, Nicolo Barella und Immobile kommt der Ball zu Lorenzo Insigne, der überlegt zum 3:0 einschiebt.

Zu passive Türken

Während die Italiener über die ganze Partie Herr der Lage waren, konnte sich die Türkei zu keinem Zeitpunkt entfalten. Das Ensemble vom Bosporus agierte über weite Strecken mutlos und wurde den Erwartungen im ersten Spiel nicht gerecht. Auf der anderen Seite hält der Lauf der Italiener an. Das Team von Trainer Roberto Mancini hat nunmehr die letzten 9 Spiele gewonnen, ohne dabei einen einzigen Gegentreffer kassiert zu haben.

Zudem gelangen Italien in einem EM-Spiel überhaupt erstmals drei Tore. Das 3:0 war der bislang höchste Sieg in einem EM-Eröffnungsspiel überhaupt.

Erinnerungen an 1990

Nach dem Sieg startete das Team im Bus eine Party mit einem über 30 Jahre alten Song: «Un'estate italiana» (Ein italienischer Sommer) von Gianna Nannini und Edoardo Bennato – dem Lied zur Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Auch damals absolvierte die italienische Nationalmannschaft ihre Gruppenspiele im Stadio Olimpico.

So geht es weiter

Mit dem deutlichen 3:0-Auftaktsieg legt Italien in der Gruppe A einen Traumstart hin. Das 2. Spiel dieser Gruppe steigt am Samstag um 15:00 Uhr in Baku, wenn die Schweiz auf Wales trifft.

Für Italien geht es am kommenden Mittwochabend wiederum im Stadio Olimpico in Rom gegen die Schweiz weiter. Bereits wenige Stunden zuvor bestreitet die Türkei ihr 2. Gruppenspiel gegen Wales.