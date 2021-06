Legende: Der Anfang vom Ende Reto Ziegler sieht in der 55. Minute Rot. Freshfocus

In den bisher 7 Länderspielen gegen Wales feierte die Schweiz 5 Siege (siehe Box). An das letzte Duell haben die Fans der Nati jedoch keine guten Erinnerungen. Am 7. Oktober 2011 verlor das Team von Coach Ottmar Hitzfeld in Swansea 0:2.

Die Schweiz klassiert sich hinter Montenegro

Es war die zweitletzte Partie im Rahmen der Qualifikation zur EM 2012. Die Nati hätte mit einem Sieg Montenegro noch den 2. Platz streitig machen können. Doch daraus wurde nichts.

Der Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen Montenegro war Makulatur. England qualifizierte sich für die Endrunde, Montenegro scheiterte in der Barrage.

Die bisherigen Duelle zwischen der Schweiz und Wales EM-Quali, 7.10.2011

Wales-Schweiz 2:0

EM-Quali, 12.10.2010 Schweiz-Wales 4:1

EM-Quali, 09.10.1999 Wales-Schweiz 0:2 EM-Quali, 31.03.1999 Schweiz-Wales 2:0 EM-Quali, 24.4.1996

Schweiz-Wales 2:0 Testspiel, 16.5.1951 Wales-Schweiz 3:2 Testspiel, 26.5.1949 Schweiz-Wales 4:0

Ramsey und Bale treffen

Vom aktuellen Schweizer Kader standen im wegweisenden Spiel gegen Wales Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Admir Mehmedi auf dem Rasen. Bei den Walisern kamen ebenfalls 4 aktuelle Nationalspieler auf den Platz. Aaron Ramsey traf zur Fürhung, der damals 22-jährige Gareth Bale machte den Sack zu. Zuvor hatte Reto Ziegler (55.) die rote Karte gesehen.

Die EM 2012 ist das einzige grosse Turnier, welches die Schweiz seit 2002 verpasst hat.