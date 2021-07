Selbst die höchste Stelle des Landes liess es sich nicht nehmen, nach dem dramatischen Halbfinal-Aus ein Loblied auf Dänemarks Fussballer anzustimmen.

«Danke an unsere Nationalmannschaft für eine fantastische Europameisterschaft», schrieben das Kronprinzenpaar Frederik und Mary sowie Prinz Christian bei Instagram: «Auch wenn die Party jetzt (für dieses Mal!) zu Ende ist, sind wir alle stolz auf die tolle Leistung, die wir gesehen haben. Danke, dass ihr mit eurem Herzen gekämpft und alles gegeben habt.»

Das royale Trio hatte das Team von Trainer Kasper Hjulmand beim 1:2 nach Verlängerung gegen England vor Ort im Wembley-Stadion unterstützt.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stellte die Leistung der Mannschaft als Repräsentant Dänemarks heraus. «Ihr habt ganz Dänemark um euch versammelt», schrieb die 43-Jährige in den sozialen Netzwerken: «Aussergewöhnliche Teamarbeit, wenn es wirklich darauf ankam. Selten waren wir stolzer! Danke für die Reise.»

Dramatisches Ende – weitaus dramatischer Beginn

So dramatisch die Reise mit dem umstrittenen Elfmeter in der Verlängerung endete, so hatte sie auch begonnen. Der Zusammenbruch von Starspieler Christian Eriksen im 1. Gruppenspiel gegen Finnland schockte nicht nur die Spieler auf dem Feld, sondern die gesamte Fussballwelt.

Legende: Das Drama Christian Eriksen muss wiederbelebt werden, die Teamkollegen sind schockiert. imago images

Was danach folgte, war ein Fussball-Märchen erster Güte: Die Mannschaft rückte noch näher zusammen und brillierte just in dem Moment, als sie mit dem Rücken zur Wand stand. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Russland reichte ein 4:1-Sieg, um noch auf Platz 2 und somit in die K.o.-Phase vorzustossen.

Fast ein Märchen wie 1992

Nach den Siegen gegen Wales (Achtelfinal) und Tschechien (Viertelfinal) wurden sofort wieder Erinnerungen an 1992 wach, als sich Dänemark sensationell den EM-Titel sicherte. So weit kam es 2021 zwar nicht. Aber einen Titel konnten die tapferen Dänen mit Sicherheit erringen: Sie sind die Sieger der Herzen.

So feierte die dänische Presse ihre Mannschaft:

B.T: «Mit der 1:2-Niederlage nach Verlängerung ist im EM-Halbfinal Endstation für die Truppe von Kasper Hjulmand, die die Herzen ganz Dänemarks – und auch Europas – gewonnen hat. Sie fielen mit Ehre. Denn es war eine heroische Leistung, die die Dänen in einem Spiel ablieferten, das es in sich hatte – unter anderem Traumtore von Damsgaard und Superparaden von Schmeichel – bei dem Matchwinner Harry Kane am Ende aber das Glück und den VAR-Rückenwind hatte.»

Legende: Konnten sich erhobenen Hauptes von den Fans verabschieden Dänemarks Spieler nach dem Aus gegen England. imago images