Legende: Enttäuschte Gesichter beim Titelverteidiger André Silva, Fernando Santos und Cristiano Ronaldo (von links nach rechts). Keystone

Fernando Santos unternahm gar nicht den Versuch, etwas Positives aus dem verlorenen Achtelfinal zu gewinnen. Es war eine dieser Partien, die beim Verlierer nur Trauer und Frust zurücklässt. Nirgends findet er richtig Trost – nicht im Resultat, nicht im Szenario und nicht in der Statistik.

Portugal half am Sonntagabend in Sevilla auch alles Können nichts, bedauerte Santos. «Belgien hat nur einmal auf das Tor geschossen und getroffen. Wir hatten 26 Schüsse. Wir haben nicht gewonnen, aber wir hätten es verdient gehabt. Das Resultat ist ungerecht, aber so ist Fussball.»

Die heimischen Medien verzichteten aufs Nachtreten. Sie hoben die Überlegenheit der eigenen Mannschaft gegen Belgien hervor. Aber sie nahmen Santos und seine Spieler nicht ganz aus der Kritik: «Kein Glück – ja», schrieb Sapo Deportes: «Aber, wie man so schön sagt, muss man das Glück provozieren. Und Portugal hat es erst nach dem Gegentreffer richtig versucht.»

Halb ironisch, halb nostalgisch reagierte A Bola auf seiner Titelseite auf das Out: «Wir werden immer Paris haben.» Seit dem in Frankreich gewonnenen EM-Titel 2016 hat Portugal allerdings kein Spiel der K.o.-Runde mehr gewonnen. Schon 2018 bei der WM war der Achtelfinal Endstation.

Kämpferische Worte von Ronaldo

Mut machen dürfte den Portugiesen allerhöchstens der Blick voraus auf das nächste Turnier. Die WM in Katar folgt schon in weniger als anderthalb Jahren. Die Perspektiven mit Cristiano Ronaldo, der auch mit 36 Jahren fünf EM-Tore erzielt hat, und mit den vielen jungen nachrückenden Spielern sind für Portugal vielversprechend.

«Wir haben alles gegeben, um den EM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Dieses Team hat bewiesen, dass es den Portugiesen noch viel Freude bereiten kann», schrieb der fünfmalige Weltfussballer am Montag auf Instagram. «Glückwunsch an Belgien und viel Glück an alle Teams, die noch im Wettbewerb sind. Was uns betrifft, werden wir stärker zurückkommen. Los geht's Portugal!»