Belgien wirft Titelverteidiger Portugal an der EURO mit einem knappen 1:0 aus dem Turnier.

Für den Einzug in den Viertelfinal reicht in Sevilla ein Treffer von Thorgan Hazard in der 42. Minute.

Im Viertelfinal treffen die «Roten Teufel» am nächsten Freitag in München auf Italien.

Im 2. Achtelfinal des Tages überrascht Tschechien gegen die Niederlande (2:0) und zieht in den Viertelfinal ein.

Die Chancen in der 82. bzw. 84. Minute waren bezeichnend für Portugals Auftritt im EURO-Achtelfinal vor 10'000 Zuschauern in Sevilla. Nicht die hochgelobte Offensive um Superstar Cristiano Ronaldo kam beim Stand von 0:1 in die Nähe eines Treffers, sondern die beiden Verteidiger Ruben Dias und Raphael Guerreiro. Während Dias' Kopfball kein Problem für Belgiens Goalie Thibaut Courtois darstellte, scheiterte Aussenverteidiger Guerreiro nach einem starken Abschluss am Pfosten.

Ansonsten blieb der Titelverteidiger vieles schuldig. Klar, in der Schlussphase drückte Portugal mächtig aufs Tempo und kam noch zu einigen Halbchancen, doch die Belgier brachten die Führung mit Glück und einigen Wacklern über die Zeit und qualifizierten sich für die Viertelfinals, wo sie 2016 an Wales gescheitert waren.

Thorgan Hazard als Matchwinner

Für die Entscheidung in der von vielen Fouls und Nickligkeiten geprägten Partie sorgte Thorgan Hazard kurz vor dem Seitenwechsel. Der BVB-Akteur zog aus etwa 20 Metern ab und düpierte Rui Patricio mit seinem Flatterball. Die Belgier führten beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Top-Nationen an einer EM und WM die feinere Klinge, dementsprechend verdient war die Führung zu diesem Zeitpunkt.

Belgiens Coach Roberto Martinez wird nicht nur Positives aus dem Achtelfinal ziehen können. Die Auswechslung von Regisseur Kevin de Bruyne in der 48. Minute wegen einer möglichen Bänderverletzung nach einem rüden Einsteigen von Joao Palhinha in der 1. Halbzeit trübte den Jubel über den Viertelfinal-Einzug erheblich.

So geht's weiter

Als nächste Aufgabe wartet nun Italien auf Belgien. Die Italiener, die sich in der Gruppenphase souverän in der Schweizer Gruppe durchgesetzt hatten, zitterten sich in ihrem Achtelfinal gegen Österreich (2:1) erst in der Verlängerung in die nächste Runde. Die Partie Belgien - Italien findet am nächsten Freitag um 21:00 Uhr (live auf SRF zwei) in München statt.