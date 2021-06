Am Tag nach der definitiven Achtelfinal-Quali an der EURO schweifte der Blick der Nati-Spieler in Rom auf die K.o.-Phase.

Trotz verspätetem Flug kam die Schweizer Nati am Montagabend kurz nach 22:00 Uhr in Rom an. Die Laune im Team war bestens. Denn dank WLAN-Verbindung im Flugzeug wussten die Spieler bereits, dass in der EURO-Gruppe C alles nach ihrem Gusto verlaufen war.

Im Bus zum Hotel wurde die Stimmung gar noch besser: Weil auch in der Gruppe B alles nach dem Geschmack der Nati lief, war schon vor der Ankunft im Hotel klar: «Achtelfinal, wir kommen!» Es habe in der Unterkunft einen kleinen Empfang gegeben, sagt Breel Embolo am Dienstag im SRF-Interview. «Es kam Freude bei allen auf. Denn es war klar, dass wir unser Minimalziel erreicht hatten.»

Für Loris Benito ist die definitive Achtelfinal-Qualifikation eine Genugtuung. «Wir sind jetzt seit 4 Wochen eng beisammen. Ab und zu sind wir uns auch auf die Nerven gegangen. Deshalb ist es schön, zu sehen, dass das alles nicht umsonst war», so der Bordeaux-Verteidiger. Es sei eine Portion Druck abgefallen, denn das Türkei-Spiel sei «nicht ohne» gewesen. Und: «Wir haben das Boot trotz hohem Wellengang auf Kurs gehalten.»

Der Dienstag stand in Rom ganz im Zeichen der Regeneration und der Akklimatisation. Obschon der Schweizer Achtelfinal-Gegner wohl nicht vor Mittwochabend bekannt ist und noch einige Tage bis zum K.o.-Spiel ins Land ziehen werden, schweifte der Blick der Spieler dennoch auf den nächsten Match.

Wir haben es gerne, wenn der Gegner mitspielt.

Für Benito ist klar, dass die Nati so oder so «auf einen Brocken» treffen werde. Dies müsse aber kein Nachteil sein, denn: «Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir uns nicht ungern mit grossen Mannschaften messen. Wir haben es gerne, wenn der Gegner mitspielt.»

Embolo gibt ohne Umschweife die Devise für den Achtelfinal bekannt: «Wir müssen einmal einen raushauen.» Will heissen, nach Jahren des Scheiterns im Achtelfinal, soll endlich der nächste Schritt gemacht werden. Ganz egal, wie der Gegner heisst.