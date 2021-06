Bale macht weiter im Nationalteam

Gareth Bale hat am Tag nach dem Ausscheiden von Wales im EM-Achtelfinal gegen Dänemark in Amsterdam bekräftigt, auch in Zukunft für sein Land auflaufen zu wollen. «Die Leute stellen immer wieder dumme Fragen», sagte der 31-Jährige in einem Interview mit dem TV-Sender S4C. «Ich werde aber bis zum Ende meiner Karriere für die Nationalmannschaft spielen.» Der 96-fache Internationale will helfen, dass Wales 2022 in Katar erstmals seit 1958 wieder an einer WM teilnimmt. Vor der EM hatte es Gerüchte gegeben, dass Bale seine Karriere in diesem Sommer möglicherweise beendet. Zuletzt war der Flügelstürmer von Real Madrid an Tottenham Hotspur ausgeliehen.

Positiver Corona-Test bei Kroatiens Perisic

Vize-Weltmeister Kroatien muss am Montag im EM-Achtelfinal gegen Spanien in Kopenhagen ohne den zweifachen Torschützen Ivan Perisic auskommen. Der Flügelspieler von Inter Mailand wurde am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der kroatische Verband bekannt. Perisic hatte am Dienstag gegen Schottland (3:1) mit einem Treffer und einer Vorlage grossen Anteil am Achtelfinaleinzug der Kroaten. Der 32-Jährige muss nun für 10 Tage in Quarantäne und würde Kroatien auch in einem möglichen Viertel- und Halbfinal fehlen. Alle anderen Tests der kroatischen Delegation waren negativ.