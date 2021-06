Legende: Keine guten Neuigkeiten für ihn Marko Arnautovic ist von der Uefa für ein Spiel gesperrt worden. Keystone

Österreich: Arnautovic muss zuschauen

Marko Arnautovic ist von der Uefa wegen «Beleidigung eines anderen Spielers» für eine Partie gesperrt worden. Das teilte der Verband einen Tag vor dem 2. Gruppenspiel der Österreicher gegen die Niederlande mit. Arnautovic hatte am Sonntagabend beim 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in der 89. Minute bei seinem Torjubel Gegenspieler Ezgjan Alioski deutlich erkennbar diffamiert. Am Montagabend hatte der nordmazedonische Verband in einem offiziellen Schreiben an die Uefa die «härteste Strafe» für den Stürmer gefordert.

Dänemark: Eriksen verfolgt Spiel im Spital

Mittelfeldspieler Christian Eriksen wird sich das zweite EM-Spiel der Dänen gegen Belgien im Spital anschauen. «Ich denke, er wird die Partie ansehen und vielleicht sogar sein Trikot anziehen», sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand. Eriksen befindet sich seit seinem Kollaps im Spiel gegen Finnland im Kopenhagener Rigshospitalet. Der 29-Jährige ist wach und stabil, allerdings stehen noch weitere Untersuchungen an.

Schweden: Kulusevski wieder dabei

Dejan Kulusevski ist nach seiner Corona-Infektion wieder zurück im Kreis der schwedischen Nationalmannschaft. Der 21-Jährige absolvierte am Mittwoch im EM-Camp in Göteborg nur ein Einzeltraining, weil der Rest des Kaders einen trainingsfreien Tag genoss. Am Donnerstag soll Kulusevski wieder mit dem Team zusammen auf den Platz. Tags darauf tritt die Mannschaft in St. Petersburg zum 2. Gruppenspiel gegen die Slowakei an.