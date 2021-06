Legende: Jubelt über seinen Treffer zum 2:0 Cristiano Ronaldo. imago images

Portugal souverän im letzten Testspiel

Titelverteidiger Portugal hat sich für die EURO 2020 warmgeschossen. Die Lusitaner um den fünfmaligen Weltfussballer Cristiano Ronaldo besiegten am Mittwochabend die Auswahl Israels mit 4:0. Bruno Fernandes (42., 90.+1), Ronaldo (44.) und Joao Cancelo (86.) erzielten die Tore in Lissabon. Vor dem Spiel hatten die Portugiesen bange Stunden zu überstehen. Die «Seleção» hatte am Freitag in Madrid gegen Spanien getestet (0:0), beim iberischen Nachbarn wurden seitdem zwei Corona-Fälle gemeldet. Bei Portugal fiel eine PCR-Testreihe vor dem Spiel aber komplett negativ aus.