Legende: Kann Spanien wieder unterstützen Sergio Busquets. imago images

Spanien: Captain Busquets nach Corona-Erkrankung zurück

Zwölf Tage nach seinem positiven Coronatest kehrt Captain Sergio Busquets zu Spaniens Nationalmannschaft zurück. Nach Angaben des Verbandes fiel ein in der Nacht auf Freitag durchgeführter PCR-Test negativ aus. Busquets wird im Laufe des Freitags im Kreise der Seleccion zurückerwartet und am Nachmittag von Madrid aus mit nach Sevilla fliegen. Spanischen Medienberichten zufolge ist der 32-Jährige vom FC Barcelona allerdings noch keine Option für das zweite EM-Gruppenspiel gegen Polen am Samstagabend. Busquets war im Laufe der EM-Vorbereitung an Covid-19 erkrankt und umgehend isoliert worden.

Russland: Fanzone in Moskau wird coronabedingt geschlossen

Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen in Russland wird die Fan-Zone in der Hauptstadt Moskau geschlossen. Dies teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Freitag mit. Es ist eine von mehreren Massnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Andere Veranstaltungen sollen auf maximal 1000 Personen begrenzt werden, hiess es in der Erklärung.