Legende: Hat das Trainingslager vorübergehend verlassen Sergio Busquets. imago images

Spanien: Corona-Unruhen bei Spanien

Der spanischen Nationalmannschaft droht für die EM der Ausfall von Captain Sergio Busquets. Der 32-Jährige vom FC Barcelona wurde gemäss dem spanischen Verband positiv auf das Coronavirus getestet. Bei allen anderen Spielern sei das Resultat negativ ausgefallen. Busquets habe das Trainingslager in Las Rozas bereits verlassen. Spanien spielt in der Gruppe E gegen Polen, Schweden und die Slowakei. Das erste Spiel bestreitet der 3-fache Europameister am 14. Juni in Sevilla.

Deutschland: Goretzka muss wohl für Startspiel passen

Deutschlands Nationalcoach Joachim Löw rechnet für den EM-Auftakt gegen Frankreich am 15. Juni nicht mit Leon Goretzka. Der an einer Muskelverletzung laborierende Mittelfeldspieler von Bayern München werde sicher noch einige Tage, vielleicht noch eine Woche brauchen, um ins Mannschaftstraining einzusteigen, erklärte Löw im Trainingslager in Seefeld.