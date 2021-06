Legende: Fährt unverhofft an die EM Englands Ben White (l.). imago images

England: White nachnominiert

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Verteidiger Ben White nachträglich in sein EM-Kader berufen. Der 23-Jährige vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ersetzt Trent Alexander-Arnold von Liverpool, der sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. White hatte erst in der vergangenen Woche beim Testspiel gegen Österreich (1:0) sein Debüt für das Nationalteam gegeben. Bei der EM-Generalprobe am Sonntagabend in Middlesbrough gegen Rumänien (1:0) spielte er durch, obwohl er zunächst nicht für das 26-köpfige EM-Kader nominiert worden war.

Italien: Pessina ersetzt Sensi

Nun also doch: Stefano Sensi wird bei der EM nicht spielen können. Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand wurde bereits angeschlagen für den italienischen Kader nominiert. Nach einem Rückschlag kann er nun wegen der Adduktorenverletzung nicht an der EM teilnehmen. Atalantas Matteo Pessina ersetzt ihn.