Legende: In Selbstisolation Der Slowake Denis Vavro. imago images

Slowakei: Zwei positive Corona-Tests

Zwei positive Corona-Tests haben die Vorbereitung der Slowaken auf das 2. Gruppenspiel am Freitag in St. Petersburg gegen Schweden überschattet. Trainer Stefan Tarkovic bestätigte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass sich Spieler Denis Vavro sowie ein Mitglied des Trainerstabs angesteckt haben. Beide befinden sich in Selbstisolation.

Frankreich: Coman reist kurzzeitig ab

Frankreichs Flügelspieler Kingsley Coman hat die Nationalmannschaft bei der EM kurzzeitig verlassen, um rechtzeitig zur Geburt seines Kindes zu Hause zu sein. Der 25-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München reiste am Donnerstag aus Budapest ab, wo die «Equipe Tricolore» am Samstag auf Gastgeber Ungarn trifft. Das teilte der französische Verband FFF mit. Coman, der gegen Deutschland nicht im Kader stand, soll Trainer Didier Deschamps für die Partie in der Ferenc-Puskas-Arena wieder zur Verfügung stehen.

Deutschland: Klostermann mit Muskelverletzung

Der Deutsche Lukas Klostermann zog sich im Training eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Der Verteidiger von Leipzig dürfte der Mannschaft von Joachim Löw damit im zweiten EM-Gruppenspiel am Samstag in München gegen Portugal nicht zur Verfügung stehen.