Egal ob auf dem Schulhof, im Büro oder im eigenen Quartier: Im Normalfall wären die Fussball-Sticker von Panini aktuell in aller Munde. Wie vor jeder WM seit Mexiko 1970 und der EM 1980 in Italien hatte der italienische Hersteller auch ein Sammelalbum für die EURO 2020 geplant. Doch dann kam die Corona-Krise.

Shaqiri und Co. bei Spezialedition dabei

Die bereits gedruckten Aufkleber muss Panini nun abschreiben. Um einerseits den finanziellen Schaden in Grenzen zu halten und andererseits den treusten Sammlern eine Alternative anzubieten, bringt das Unternehmen eine Spezialedition auf den Markt, die «EURO 2020 Preview-Kollektion»: «Die Ausgabe umfasst die 20 Mannschaften, die sich bereits für die EM qualifiziert hatten», erklärt Ezio Bassi, Geschäftsführer von Panini Schweiz.

Legende: Solche Bilder wird es 2020 nicht geben Wegem dem «Social Distancing» sollen die Sticker der Spezialedition nicht getauscht werden. Keystone

Welche Schweizer Spieler neben Xherdan Shaqiri erhältlich sind, will Bassi nicht verraten. Er sagt aber: «Es ist so etwas wie eine ‹Was-wäre-wenn-Kollektion.›» Soll heissen, dass jene Spieler berücksichtigt wurden, die in den vergangenen 2 Jahren regelmässig für die Nati aufgelaufen waren. «Es wäre spannend zu wissen, ob Vladimir Petkovic mit unserem Aufgebot zufrieden ist», schmunzelt Bassi.

Auflage deutlich kleiner als normal

Eine Euphorie wie bei den «normalen» Editionen erwartet Panini nicht. Mit der Spezialausgabe wollen die Macher vor allem jene Sammler ansprechen, die «etwas Spezielles im Regal haben wollen», so Bassi. Entsprechend druckt Panini für die «Preview-Kollektion» 10 Mal weniger Stickers als gewohnt.

Das Sammelalbum zur Spezialausgabe ist ab kommender Woche erhältlich. Die Aufkleber folgen ab dem 8. Mai. Auch die Spielregeln sind wegen Corona und dem «Social Distancing» andere: Getauscht wird für einmal nicht. Stattdessen sind alle 600 Bilder in einer Box erhältlich.