18:00 Uhr: Titelverteidiger greift ins Geschehen ein

1. Spieltag Gruppe F Ungarn - Portugal

Puskas Arena, Budapest

Kapazität: 67'155

Auslastung: 91%

zugelassene Zuschauer: 61'000

SRF zwei



1801 Tage ist es her, als Portugal in Paris zum 1. Mal überhaupt die EM-Trophäe in die Höhe stemmen konnte. Im Final hatten sich die Lusitaner in der Verlängerung mit 1:0 gegen Gastgeber Frankreich durchgesetzt. Auch an der EURO 2020 kreuzen sich die Wege der beiden Nationen wieder. Das Auftaktspiel in der Gruppe F bestreitet Portugal aber in und gegen Ungarn. Für Cristiano Ronaldo und Co. ist ein Sieg gegen den krassen Gruppen-Aussenseiter in der Hauptstadt Budapest fast schon Pflicht, um sich für ein Weiterkommen in eine gute Position zu bringen. Mit Portugal, Deutschland und Frankreich befinden sich gleich 3 Turnier-Mitfavoriten in der gleichen Gruppe.

21:00 Uhr: Giganten-Duell zwischen Frankreich und Deutschland

1. Spieltag Gruppe F Frankreich - Deutschland

Allianz Arena, München

Kapazität: 75'000

Auslastung: 20%

zugelassene Zuschauer: 14'000

SRF zwei



Zum Abschluss der 1. Vorrunden-Tranche kommt es zum heiss erwarteten Kracher zwischen Frankreich und Deutschland. Die Franzosen, bei den Buchmachern DER Top-Favorit auf den EM-Titel, können speziell in der Offensive auf die «Crème de la Crème» zurückgreifen. Bereits an der WM 2018 war manch eine Defensive mit Kylian Mbappé, Olivier Giroud und Antoine Griezmann überfordert. Nun figuriert auch noch Karim Benzema im Kader der «Équipe Tricolore». Trainer Didier Deschamps entschied sich, den Stürmer von Real Madrid über 5 Jahre nach dessen Erpressungs-Skandal um ein Sextape wieder ins Nationalteam zurückzuholen.

Auf der anderen Seite kann man auch gespannt auf die Deutschen sein. Die Spieler werden mit Sicherheit alles reinstecken, um Trainer Joachim Löw den bestmöglichen Abschluss einer Ära zu bescheren, die im Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien gipfelte.