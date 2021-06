Das «Battle of Britain» elektrisiert die Insel und Kroatien hat sich abgeschottet. Zu Gast im Studio: Marco Wölfli und Moritz Bauer.

Das läuft am Freitag an der EURO ausserdem

Programm in der Übersicht

18:00 Uhr: Schickt Schick Kroatien ins Elend?

2. Spieltag Gruppe D Kroatien - Tschechien

Hampden Park

Kapazität: 52'500

Auslastung: 22%

zugelassene Zuschauer: 12'000 SRF zwei



Vizeweltmeister Kroatien zittert nach dem 0:1 in England schon gehörig. Dass kroatische Journalisten seine Startaufstellung rausposaunt hatten, war Nationaltrainer Zlatko Dalic naturgemäss ein Dorn im Auge. Diesmal wurden vor dem Trainingsplatz kurzerhand Busse und Sattelschlepper gegen neugierige Blicke postiert.

Die perfekt gestarteten Tschechen schnuppern nach der Gala von Patrik Schick gegen Schottland bereits an der K.o.-Phase. Sie sind allerdings vor allem vor Kroatien-Oldie Luka Modric gewarnt. «Er ist ein exzellenter Spieler, einer der Topspieler weltweit», erklärte Goalie Tomas Vaclik, der den Mittelfeldstrategen aus der spanischen Liga kennt.

21:00 Uhr: Das «Battle of Britain»

2. Spieltag Gruppe D England - Schottland

Wembley Stadium

Kapazität: 90'652

Auslastung: 25%

zugelassene Zuschauer: 22'500

SRF zwei



Am Abend elektrisiert das Duell der Erzrivalen England und Schottland die britische Insel. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein: Hier die Engländer, die mit ihrer pfeilschnellen Power-Offensive bereits in die Achtelfinals einziehen könnten, dort Schottland, das nach der Auftaktniederlage gegen Tschechien mit aller Macht darum kämpft, dass das erste grosse Turnier seit 23 Jahren nicht schon in der Vorrunde endet.

114 Male standen sich die beiden Teams schon gegenüber, am 30. November 1872 bestritten sie das erste Länderspiel in der Geschichte des Fussballs. Die «Three Lions» sind klar favorisiert, allerdings gibt ausgerechnet die Trainerlegende Sir Alex Ferguson in der Sport Bild seiner Nation Hoffnung: «Wenn Schottland das erste Tor gelingt, ist alles möglich.»