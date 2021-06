Das läuft am Mittwoch an der EURO

Programm in der Übersicht

Am späten Mittwochabend steht der Achtelfinal-Gegner der Schweiz fest. Mit hoher Wahrscheinlichkeit trifft die Nationalmannschaft auf den Sieger der Gruppe F. Frankreich, Portugal oder Deutschland kommen für den ersten Tabellenplatz und damit als Herausforderer der Schweizer Nati in Frage.

18:00 Uhr: Löst sich bei Spanien der Knoten?

Slowakei - Spanien Slowakei - Spanien

Olympiastadion Sevilla

Kapazität: 57'619

Auslastung: 30%

zugelassene Zuschauer: 17'000

SRF zwei



2 Spiele, 2 Punkte, nur 1 Tor erzielt. Die EURO verläuft für Spanien bisher alles andere als nach Wunsch. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei droht sogar das vorzeitige EM-Aus für den Europameister von 2012. Bei einer Niederlage wäre das Turnier abrupt zu Ende. Ein Remis könnte für ein Weiterkommen reichen, wenn Polen gegen Schweden nicht gewinnt.

18:00 Uhr: Nur ein Sieg hilft Polen weiter

Schweden - Polen Schweden - Polen

Krestowski-Stadion St. Petersburg

Kapazität: 69'501

Auslastung: 44%

zugelassene Zuschauer: 30'500

SRF info



Schweden kann sein letztes Gruppenspiel gegen Polen beruhigt angehen. Die Skandinavier stehen bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Polen hingegen braucht dringend einen Sieg, um nicht vorzeitig nach Hause reisen zu müssen. Die Hoffnungen ruhen dabei einmal mehr auf Stürmerstar Robert Lewandowski, der gegen Spanien seinen ersten Turniertreffer erzielte. Gegen die schwedische Defensive dürfte die Aufgabe nicht einfacher werden. Noch stehen die skandinavischen Betonmischer an der EM ohne Gegentor zu Buche.

21:00 Uhr: Final-Revanche 5 Jahre danach

Portugal - Frankreich Portugal - Frankreich

Puskas-Arena Budapest

Kapazität: 67'155

geplante Auslastung: 100%

zugelassene Zuschauer: 67'155 SRF zwei



In Budapest kommt es zur Reprise des EM-Finals von 2016: Der Weltmeister Frankreich trifft auf den Europameister Portugal. Die Franzosen stehen schon als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Vollends zu überzeugen vermochte der Titelfavorit bisher aber noch nicht. Nach dem Sieg gegen Deutschland zum Auftakt, kamen die Franzosen gegen Ungarn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Portugal würde ein Remis für ein Weiterkommen reichen. Bei einer hohen Niederlage könnten die Portugiesen die Achtelfinals noch verpassen.

21:00 Uhr: Ungarn ohne Heimvorteil

Deutschland - Ungarn Deutschland - Ungarn

Arena München

Kapazität: 75'000

Auslastung: 20%

zugelassene Zuschauer: 14'000

SRF info



Deutschland hat nach dem berauschenden 4:2-Sieg über Portugal Blut geleckt. Gegen den Gruppenletzten Ungarn kämpft das Team von Jogi Löw um den Gruppensieg und damit um ein mögliches Achtelfinal-Duell gegen die Schweiz. Ganz abschreiben darf man aber auch Ungarn nicht. Mit einem Sieg wären die Magyaren, die Frankreich in der 2. Runde einen Punkt abknöpften, in der nächsten Runde. Für einmal kann das Team aber nicht auf die Unterstützung seiner frenetischen Fans zählen: Die Partie findet in München statt.