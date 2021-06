Das läuft am Montag an der EURO

Steht am späten Montagabend bereits der Achtelfinal-Einzug der Schweiz fest? Wenn in den Gruppen B und C jeweils nur zwei Teams 4 Punkte oder mehr auf dem Konto haben, darf die Petkovic-Elf jubeln. Das Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich: In der Gruppe B müsste entweder Belgien gegen Finnland gewinnen oder Dänemark gegen Russland, in der Gruppe C darf das Spiel Ukraine-Österreich nicht unentschieden enden.

18:00 Uhr: Showdown um Platz 2

3. Spieltag Gruppe C Ukraine - Österreich

Arena Nationala Bukarest

Kapazität: 55'600

Auslastung: 23%

zugelassene Zuschauer: 13'000 SRF zwei



Die Ausgangslage ist klar: Der Sieger des Direktduells zwischen Österreich und der Ukraine schnappt sich hinter den bereits qualifizierten Niederländern das zweite Achtelfinal-Ticket. Wobei den Ukrainern dank der besseren Tordifferenz bereits ein Remis genügen würde. Ob ein solches auch den Österreichern als einer der besten Gruppendritten zum Weiterkommen reichen würde – sie stünden dann wie die Ukrainer bei 4 Punkten –, ist Stand jetzt noch unklar.

Auf dem Weg zum möglichen erstmaligen Einzug in eine K.o.-Phase an einer Endrunde will Österreich nicht taktieren. «Wir wollen auf Sieg gehen. Alles andere liegt uns nicht», kündigte der Leipziger Konrad Laimer an.

18:00 Uhr: Kritiker endgültig verstummen lassen

3. Spieltag Gruppe C Nordmazedonien - Niederlande

Johan-Cruyff-Arena Amsterdam

Kapazität: 54'990

Auslastung: 29%

zugelassene Zuschauer: 16'000 SRF info



Die Niederländer stehen bereits vor dem abschliessenden Spiel gegen den noch punktlosen und damit ausgeschiedenen EM-Neuling Nordmazedonien als Sieger der Gruppe C fest. Kritik gab es in den heimischen Medien trotzdem. Vor allem Angreifer Memphis Depay müsse sich steigern, ist der Tenor in den niederländischen Zeitungen.

Bondscoach Frank de Boer macht sich allerdings keine Sorgen um seinen Stürmer. «Lasst uns einfach davon ausgehen, dass Memphis sich weiter steigern wird. Dass er in den kommenden Spielen, wenn es echt um etwas geht, der entscheidende Mann sein wird.»

21:00 Uhr: Dänen hoffen auf Eriksen-Schwung

3. Spieltag Gruppe B Russland - Dänemark

Parken Kopenhagen

Kapazität: 38'190

Auslastung: 66 %

zugelassene Zuschauer: 25'000

SRF zwei



Dass Christian Eriksen das Krankenhaus verlassen und seine Mitspieler im Mannschaftshotel besucht hat, soll den Dänen einen weiteren Schub geben. Derzeit stehen sie noch bei 0 Punkten, könnten aber sogar noch Gruppenzweiter werden. Dazu brauchen sie einen Sieg mit 2 Toren Abstand und eine Niederlage Finnlands gegen Belgien im Parallelspiel. Helfen sollen auch 25'000 Fans in Kopenhagen.

Der 1:0-Heimsieg über die Finnen hat Russland etwas Ruhe verschafft, doch die Lage ist weiter kompliziert. Verliert Russland mit mehr als 1 Tor Unterschied, ist das Aus perfekt.

21:00 Uhr: De Bruyne ist da, Pukki fehlt noch

3. Spieltag Gruppe B Finnland - Belgien

Krestowski-Stadion St. Petersburg

Kapazität: 69'501

Auslastung: 44%

zugelassene Zuschauer: 30'500 SRF info



Als einziges Team der Gruppe sind die Belgier bereits sicher für die Achtelfinals qualifiziert. 1 Punkt zum Abschluss gegen Finnland garantiert auch den Gruppensieg. Beim 2:1 gegen Dänemark hatte zuletzt die Rückkehr von Kevin de Bruyne für Euphorie gesorgt: Der Hoffnungsträger hat das Spiel nach seiner Einwechslung im Alleingang entschieden (1 Tor, 1 Assist).

Finnland auf der anderen Seite ist ebenfalls auf 3 Punkte aus: Ein Sieg würde den EM-Neuling definitiv in die K.o.-Phase bringen. Noch immer hoffen die Finnen auf den «Turnier-Durchbruch» ihres offensiven Aushängeschilds Teemu Pukki. Der Routinier von Norwich war in den ersten beiden Spielen komplett untergetaucht.