Nach einer erfolgreichen Operation am Herzen konnte Eriksen das Spital verlassen. Sein Weg führte ihn zunächst zu seinen Teamkollegen.

Legende: Eine Welle der Zuneigung und Solidarität für Christian Eriksen. Keystone

Christian Eriksen ist erfolgreich operiert und noch am Freitag aus dem Spital in Kopenhagen entlassen worden. Das teilte der dänische Verband DBU mit. Eriksen, der am vergangenen Samstag nach einem Zusammenbruch auf dem Spielfeld hatte reanimiert werden müssen, wurde ein Defibrillator eingesetzt. Der 29-Jährige besuchte nach der Spital-Entlassung laut DBU-Angaben das dänische Team und reiste von dort nach Hause zu seiner Familie.

Eriksen bedankte sich für die vielen Grüsse, die er im Krankenhaus erhalten hatte, «das war unbeschreiblich.» Die Operation sei gut verlaufen, «mir geht es den Umständen entsprechend gut». Seine Teamkollegen wiederzusehen, sei «wirklich grossartig» gewesen.

Spielt Eriksen nie mehr in der Serie A?

Der Einsatz eines Defibrillators könnte für Eriksen das Aus bei Inter Mailand bedeuten. Denn es sei in Italien verboten, mit einem implantierten Defibrillator Spitzensport zu betreiben, sagte Lucio Mos, der Vorsitzende des italienischen Sportkardiologen-Verbandes, bei Radio Punto Nuovo.

Damit bestätigte er einen entsprechenden Bericht der Gazzetta dello Sport. «Die Protokolle sind in Italien sehr streng. Daher scheint es mir unmöglich, dass wir Eriksen im italienischen Wettbewerb wiedersehen.»